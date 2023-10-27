10 أسباب تجذب المشاركين إلى «تحدي دبي للياقة»

المصدر: دبي - البيان

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بداية من بعد غدٍ، وعلى مدار 30 يوماً، تنطلق الدورة السابعة من تحدي دبي اللياقة بأجندة واسعة من الفعاليات والحصص التدريبية والأنشطة الرياضية المجانية في جميع أنحاء المدينة.

وتهدف المبادرة، التي أطلقها سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، إلى جعل دبي واحدة من أكثر المدن نشاطاً في العالم، من خلال تشجيع سكان المدينة وزوارها على الالتزام بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً، وهناك عوامل عدة تدفع للمشاركة في الفعاليات.

01 يتمحور «تحدي دبي للياقة» لعام 2023 حول الشمول، ويشجع الجميع على المشاركة وتجربة رياضات جديدة، بغض النظر عن العمر أو مستوى اللياقة البدنية، وترحب الفعاليات بالجميع بدءاً من الرياضيين المتمرسين إلى أولئك الذين بدأوا للتو رحلة اللياقة البدنية.

02 دعم تحول دبي إلى مركز عالمي لنمط الحياة النشط: من خلال المشاركة في «تحدي دبي للياقة» يمكنكم المساهمة في تحقيق هدف دبي، لتصبح المدينة الأكثر نشاطاً في العالم، وسيساعد التزامكم بممارسة 30 دقيقة من التمارين الرياضية على مدار 30 يوماً في بناء مجتمع أكثر صحة ونشاطاً.

03 منذ إطلاق «تحدي دبي للياقة» لأول مرة في العام 2017 شهدت دبي تطورات كبيرة في المنشآت والفعاليات الرياضية، وتمتلك المدينة حالياً مجموعة واسعة من مناطق أداء التمارين الرياضية في الهواء الطلق المتاحة مجاناً، مع مسارات واسعة للجري وركوب الدراجات الهوائية، وغيرها، ما يجعل تعزيز اللياقة البدنية في متناول الجميع، وبأسعار معقولة.

04 يقدم «تحدي دبي للياقة» عدداً كبيراً من قرى اللياقة البدنية والمراكز المجتمعية والفعاليات، والحصص التدريبية والأنشطة، لدعم الجميع في تحقيق أهداف 30×30، كما أن الانضمام إليها مجاني، وتتضمن أبرز وجهات تعزيز اللياقة البدنية «قرية دي بي ورلد كايت بيتش للياقة».

و«مركز حديقة مشرف للدراجات الهوائية»، برعاية هيئة الطرق والمواصلات، و«مركز الجري والدراجات الهوائية» الجديد كلياً، والموجود في «ون سنترال». إضافة إلى ذلك سيضم التحدي 26 مركزاً للياقة البدنية، مع أكثر من 1.000 من حصص اللياقة البدنية والفعاليات والأنشطة في جميع أنحاء المدينة.

05 أحداث رئيسية مثل «تحدي دبي للدراجات الهوائية»، برعاية دي بي ورلد، و«تحدي دبي للجري» برعاية ماي دبي، حيث يمكن للمشاركين ركوب الدراجات أو الجري في مسارات تمر بمعالم دبي الشهيرة على طول شارع الشيخ زايد.

إضافة إلى ذلك ستقام «أضخم حصة تدريبية للتمارين عالية الشدّة» من أديداس وليز ميلز، في محاولة لدخول موسوعة غينيس للأرقام القياسية، والتي ستوفر للمشاركين تجربة لا تُنسى، وسيقام أيضاً «تحدي التجديف على الألواح- وقوفاً» في حتا، برعاية هيئة الطرق والمواصلات في دبي، وسيكون يوماً مميزاً من اللياقة البدنية، يتضمن جلسات التدريب والتحدي الجماعي وتمارين اليوغا الهادئة عند غروب الشمس.

وسيشهد «تحدي دبي للياقة» لهذا العام أيضاً «ماي دبي نصف ماراثون المدينة»، والدورة الثالثة من «كأس دبي للبادل»، الذي يعد احتفالاً بكل ما يتعلق بالبادل مع بطولات مجتمعية، وجلسات تدريب مجانية في أفضل الأندية في جميع أنحاء المدينة على مدار الشهر.

06 يقدم «تحدي دبي للياقة» مجموعة واسعة من أنشطة اللياقة البدنية للجميع، بغض النظر عن عمرهم أو مستوى لياقتهم البدنية، بدءاً من الرياضات التقليدية مثل كرة القدم والتنس، ووصولاً إلى أحدث اتجاهات اللياقة البدنية الناشئة مثل اليوغا الهوائية والتجديف على الألواح وقوفاً. ولديكم الحرية في اختيار كيفية تحقيق هدف ممارسة التمارين لمدة 30 دقيقة يومياً، سواء كان ذلك نزهة سريعة في الحديقة، أو ممارسة السباحة، أو تمارين رياضة مختلفة، فإن القرار يعود لكم.

07 تصل دورة «تحدي دبي للياقة» لعام 2023 باللياقة البدنية إلى آفاق غير مسبوقة، من خلال مجموعة من الفعاليات الجديدة كلياً، بما في ذلك إطلاق الدورة الافتتاحية من «تحدي دبي الجنوب للدراجات الهوائية» و«تحدي دبي الجنوب للجري»، التي تقام في المسارات الجديدة المصممة لمنطقة دبي الجنوب.

وتوفر تجربة لياقة بدنية فريدة من نوعها، وستشهد أيضاً دورة هذا العام العديد من الأنشطة، التي تتمحور حول لعبة الكريكت وكأس العالم للكريكت، مما يجمع بين حماسة هذه الرياضة العالمية واللياقة البدنية المجتمعية، ومن المقرر أن يستضيف «أورا سكاي بوول» (AURA Skypool) الشهير في دبي سباق ترايثلون كونه جزءاً من «تحدي دبي للياقة».

حيث يتعين على المشاركين إتمام مسافة 3 كم على آلة التجديف الثابتة، ومن ثمّ دورة لمسافة 3 كم على الدراجة الهوائية الثابتة، واختتام المشاركة بالسباحة دائرياً لمسافة 250 متراً على طول حوض السباحة اللامتناهي المذهل، الذي يقع على ارتفاع 200 متر.

08 يتعاون «تحدي دبي للياقة» مع صالات رياضية واستوديوهات اللياقة البدنية في جميع أنحاء المدينة، لتوفير المئات من جلسات وحصص التدريب المجانية، خلال التحدي. إضافة إلى ذلك يمكن الوصول إلى العروض الحصرية على أفضل تطبيقات اللياقة البدنية، مما يضمن بقاء المشاركين نشيطين، وعلى المسار الصحيح لتحقيق أهدافهم.

09 «تحدي دبي للياقة» أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، بل يعمل أيضاً على تعزيز الروابط والعلاقات بين الأصدقاء والعائلات والزوار والزملاء والمجتمعات، مع ترسيخ نمط الحياة الأكثر صحة ونشاطاً، وتتميّز دبي بكونها المدينة الوحيدة في العالم، التي تقدم فعاليات وأنشطة للياقة البدنية بهذا الحجم لمدة شهر كامل، وهي متاحة للجميع بشكل مجاني.

10 يعتبر التحدي أكثر من مجرد التزام لمدة 30 يوماً، فهو دعوة لجعل اللياقة البدنية جزءاً لا يتجزأ من حياتك اليومية، ورغم أن «تحدي دبي للياقة» سينتهي في 26 نوفمبر فإن سعيكم للحفاظ على لياقتكم وصحتكم يجب أن يستمر، لذلك ننصح المشاركين بمواصلة الزخم، واستكشاف العديد من خيارات اللياقة البدنية في دبي.

والانضمام إلى أحد نوادي اللياقة البدنية في المدينة، والاستفادة من مرافق اللياقة البدنية المجانية، أو مواصلة صقل مهاراتهم وقدراتهم في الرياضة، التي تعلّموها خلال التحدي، كما ينبغي الحفاظ على تلك التغييرات الصغيرة في نمط الحياة، التي تم اكتسابها خلال التحدي.

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