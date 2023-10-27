مهرجان حاكم الشارقة لسباقات الهجن ينطلق في الذيد اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

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تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة ومجلس الشارقة الرياضي، تنطلق صباح اليوم النسخة الثانية من مهرجان صاحب السمو حاكم الشارقة لسباقات الهجن، بتنظيم ومتابعة نادي الشارقة لسباقات الهجن، ولمدة 5 أيام على أرضية ميدان الذيد لسباقات الهجن.

118 شوطاً

ويجمع السباق رواد الأصالة من مختلف إمارات الدولة ومن دول مجلس التعاون الخليجي للمشاركة في المهرجان الحافل بنجائب الأصايل لجميع الفئات العمرية «حقايق ولقايا وإيذاع وثنايا وحول وزمول» تتنافس على مدى 118 شوطاً في فترتين صباحية ومسائية رصدت لها جوائز قيمة قدرت بأكثر من 6 ملايين درهم.

مشاركة كبيرة

وأكد مطر علي بن هويدن الكتبي رئيس نادي الشارقة لسباقات الهجن رئيس اللجنة العليا المنظمة للمهرجان، أن المهرجان سيشهد مشاركة كبيرة من ملاك الهجن محلياً وإقليمياً وتدشن الحقاقا اليوم الأول على مدار 38 شوطاً منها 28 شوطاً في الفترة الصباحية من مسافة 3 كم وفي الفترة المسائية 10 أشواط من مسافة 3 كم يتصدرها شوطان رئيسيان الأول «حقاقا بكار» ويحصل الفائز على كأس حاكم الشارقة و50 ألف درهم وخصص الشوط الثاني «حقاقا جعدان» جائزته بندقية و«30 ألف درهم» ومن ثم تتواصل السباقات حتى مساء يوم الثلاثاء المقبل.

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