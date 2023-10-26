رئيس الدولة يستقبل منتخب الإمارات للجوجيتسو ومجلس إدارة الاتحاد

المصدر: وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" .. منتخب الإمارات للجوجيتسو وأعضاء مجلس إدارة "اتحاد الإمارات للجوجيتسو" والشركاء ورعاة هذه الرياضة.

وهنأ سموه خلال اللقاء، المنتخب والجهازين الإداري والفني بالأداء الرياضي المشرف للمنتخب والذي أسفر عن الفوز بـ 10 ميداليات ملونة خلال مشاركته في دورة الألعاب الآسيوية الـ 19 "الآسياد" التي استضافتها مؤخراً مدينة هانجتشو في جمهورية الصين ، متمنياً لهم ولزملائهم من الرياضيين دوام التوفيق والتألق في حصد مزيد من الإنجازات التي تضاف إلى رصيد دولة الإمارات في مختلف أنواع الرياضات.

كما هنأ سموه مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو ..مشيداً بجهوده للارتقاء بهذه الرياضة من خلال توفير بيئة مثالية لصناعة أبطال ومواهب قادرين على تحقيق الإنجازات ورفع اسم الإمارات في جميع المحافل الرياضية.

و ثمن سموه الدعم الذي يقدمه شركاء النجاح ورعاة رياضة الجوجيتسو والذي كان له كبير الأثر في النتائج التي يحققها الرياضيون ومواصلة ازدهار هذه الرياضة.

من جانبه توجه سعادة عبد المنعم السيد محمد الهاشمي رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، النائب الأول لرئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بالشكر والتقدير إلى صاحب السمو رئيس الدولة للاهتمام والدعم الذي يقدمه سموه للرياضيين والقطاع الرياضي ويمثل حافزاً لمواصلة تحقيق مزيد من الإنجازات التي تعزز مكانة الدولة على الساحة الرياضية العالمية.

وقال الهاشمي إن دولة الإمارات تقود بكل فخر واعتزاز مسيرة تطوير رياضة الجوجيتسو على مستوى العالم، وأصبحت واحدة من أكثر دول العالم تأثيراً في تحديد ملامح مستقبل هذه الرياضة، وذلك بفضل دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" ، ومتابعة سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.. مشيراً إلى أن أبوظبي أصبحت عاصمة الجوجيتسو العالمية وأكبر مطور للعبة في العالم.

وأضاف أن اتحاد الإمارات للجوجيتسو يسير بخطى ثابتة في تنفيذ استراتيجيته لنشر الرياضة وتوسيع قاعدة الممارسين، وتوفير أفضل البرامج لصقل المواهب وصناعة الأبطال، وتنظيم أفضل معسكرات التدريب داخل الدولة وخارجها وأجود بيئة تنافسية من حيث البطولات المحلية والدولية.

كان منتخب الإمارات الوطني للجوجيتسو قد حصد في " الآسياد" 10 ميداليات ملونة بواقع أربع ذهبيات وثلاث فضيات وثلاث برونزيات، حافظ من خلالها على موقعه في قمة الهرم الآسيوي لرياضة الجوجيتسو.

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