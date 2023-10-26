جائزة جواهر القاسمي للتميز الرياضي تباشر المقابلات الشخصية للمرشحين

المصدر: الشارقة - البيان

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باشرت لجنة التحكيم جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي إجراء المقابلات الشخصية مع المرشحين لمختلف الفئات المستهدفة والذين اجتازوا مرحلة التقييم الأولى بنجاح، وذلك بمقر مجلس الشارقة الرياضي، بهدف التقييم النهائي، وتقدير وتحديد حجم التفوق الرياضي والمشاركة الفاعلة في الفعاليات الرياضية، بجانب تقدير تفوقهم الدراسي أو الأكاديمي، تمهيداً لاختيار الفائزين بالجائزة في دورتها الأولى، والاحتفاء بهم في الحفل الختامي المزمع إقامته في نهاية شهر نوفمبر القادم.

حضر المقابلات وشارك في التحكيم، نجلاء عبدالله الشامسي أمين عام الجائزة، والدكتور عبدالله عبدالرحمن بن سلطان، عضو مجلس أمناء الجائزة، مشرف لجنة التقييم والتحكيم، مع أعضاء لجنة التقييم والتحكيم والذي يضم في عضويته نخبة من الخبراء والمختصين، حيث تعد المقابلات الشخصية من العوامل المؤثرة في اختيار الفائزين، حيث تمثل نسبة 20% من معايير فئات الجائزة، فيما تتوزع النسبة الباقية بين معايير الإنجازات بنسبة 50%، ومعايير الجهود المبذولة بنسبة 30%.

من جانب آخر، استعرض مجلس أمناء جائزة الشيخة جواهر القاسمي للتميز الرياضي برئاسة عيسى هلال الحزامي وبحضور جميع الأعضاء، آخر تطورات مراحل العمل في الجائزة، منها مرحلتا الفرز والتقييم والتحكيم، وما تم إنجازه من اللجان المعنية، وذلك في اجتماعه الدوري الذي عقد يوم الخميس 19 أكتوبر الجاري، وشهد أيضاً مناقشة الملفات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها الأسماء المرشحة لشخصية العام الرياضية، إضافة إلى استطلاع رأي المشاركين، وإنجازات اللجان خلال الفترة الماضية، بجانب بحث آخر مستجدات حفل الختام.

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