محمد شيان يحلق بلقب الفردي ...كلباء بطلاً لـ «شطرنجية الاستدامة للناشئين»

المصدر: الشارقة- البيان

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توج نادي اتحاد كلباء بلقب بطولة الاستدامة للناشئين تحت 12 عاماً للشطرنج، التي نظمها نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، على مدار يومين، في قاعة نادي الثقة للمعاقين، بمشاركة 137 لاعباً ولاعبة من مختلف الجنسيات، كما شارك في البطولة 5 أندية، وتأتي البطولة ضمن أجندة النادي السنوية للنشاط المحلي، وتتزامن مع عام الاستدامة، واستضافة الإمارات لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، الذي يُعقد خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر.

وجاء نادي اتحاد كلباء في المركز الأول، ونادي الشارقة الثقافي للشطرنج في المركز الثاني، وعلى مستوى المنافسات الفردية، تصدر البطولة اللاعب محمد شيان برصيد 8 نقاط وبكسر التعادل، عن سلطان الزرعوني الذي حل وصيفاً بنفس الرصيد.

وقامت إدارة النادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، بتكريم أفضل لاعبات النادي بالبطولة، وهن ريم الجسمي تحت 12 سنة، وشيخة المعيني تحت 10 سنوات، وناعمة الحمادي تحت 8 سنوات، وعزة الحمادي تحت 6 سنوات.

مستويات عالية

وأعربت نجلاء الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، عن سعادتها بتنظيم البطولة، والذي استمر على مدار يومين، والتي تتزامن مع عام الاستدامة، وأبدت أن: «البطولة شهدت مستويات عالية، رغم أنها محددة تحت 12 سنة، ولكن هذه المرحلة دائماً ما تكشف عن المواهب الشطرنجية، خاصة أنها مفتوحة لصغار السن».

وأضافت أن أجندة النشاط المحلي تحتوى على العديد من البطولات المحلية والدولية، ولدينا أهداف في تنظيم مثل هذه البطولات، أولها اكتساب لاعبات النادي المزيد من الخبرات في البطولات، وأيضاً الاحتكاك مع مدارس مختلفة، كون البطولة تضم عدداً من اللاعبين من جنسيات مختلفة، وأيضاً العمل على زيادة نقاط التصنيف الدولية في مثل هذه البطولات.

وأشارت إلى أن تكريم لاعبات النادي هو جزء من استراتيجية مجلس الإدارة، من أجل زيادة الحماس والرغبة في تطوير مستواهن، وأيضاً دافع كبير لهن في البطولات المقبلة، لإحراز المراكز المتقدمة، والوصول لمنصات التتويج.

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