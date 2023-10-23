المصنفة الثانية عالمياً تؤكد مشاركتها في بطولة أبو ظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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أكّدت البطلة جوليا ألفيس مشاركتها في النسخة الخامسة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي تقام برعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في الفترة من 1-10 نوفمبر القادم في مبادلة أرينا بأبوظبي.

ونجحت ألفيس في حصد الميدالية الذهبية خلال النسخة الرابعة عشرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو، حيث تمكنت من تحقيق انتصار لافت على الأمريكية إميلي فيرنانديز في نهائي حماسي بمبادلة أرينا ضمن فئة الحزام البني/الأسود للسيدات وزن 62 كجم.

وحققت ألفيس الميدالية الرابعة لها في البطولة بعد هذا الفوز المميز، وتستعد اليوم للدفاع عن لقبها وجائزة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو التي حصدتها العام الماضي.

وتحتل ألفيس حالياً المركز الثاني على المستوى العالمي في تصنيف رابطة أبوظبي لمحترفي الجو جيتسو ضمن فئة الحزام البني/الأسود للسيدات لموسم 2022-2023، حيث تمكنت من حصد 12,000 نقطة تصنيفية. كما حافظت ألفيس على نفس التصنيف في جولة أبوظبي جراند سلام العالمية ضمن فئة الحزام البني /الأسود للسيدات في الوزن الخفيف (تحت 62 كيلو جرام).

وتستعد ألفيس للمنافسة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في مطلع نوفمبر المقبل، حيث أكدت استعدادها للدفاع عن اللقب والحصول على الميدالية الذهبية مرة أخرى.

وقالت جوليا ألفيس: "شاركت في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو 4 مرات، حيث كانت مشاركتي الأولى عام 2019 ضمن فئة الحزام الأزرق، وحققت 5 انتصارات لأحصد لقب البطولة بعدها".

وكشفت ألفيس في وقت سابق أنها كانت لا تمتلك سوى 20 دولارا أمريكيا عند مشاركتها، لكنها تمكنت من الفوز وتحقيق اللقب، حيث علقت: "لقد اقترضت بعض المال لأتمكن من المشاركة في هذه البطولة، ما جعل من تحقيق اللقب إنجازاً مميزاً ترك لديّ شعوراً رائعاً".

ونجحت ألفيس بعد ذلك في تحقيق العديد من الإنجازات المميزة التي ساهمت في تعزيز مسيرتها الرياضية وتغيير ملامح تاريخ البطولة. ووصفت ألفيس ذلك بقولها: "شاركت 3 مرات في فئة الحزام البني /الأسود، خلال عامي 2021 و2022، ونجحت بتحقيق الميدالية البرونزية في نوفمبر 2021، لأتمكن بعدها في نوفمبر من عام 2022 من حصد الميدالية الذهبية".

وأضافت بقولها: "عقدت العزم منذ خسارتي فرصة المنافسة على الذهب في عام 2021 أمام لاعبة بارزة بأن أضاعف من جهودي لأتمكن من تحقيق الفوز، حيث زادني الأمر تصميماً لأكمل مسيرتي حتى النهاية".

وسلطت ألفيس الضوء على التقدير الكبير الذي تحظى به بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو لدى أقوى المصنفين الأوائل في العالم، حيث قالت : "تبدي أبوظبي دائماً اهتماماً خاصاً بالفعاليات الرياضية بمختلف أنواعها، حيث تحرص على تكريم الرياضيين بأفضل طريقة ممكنة ما يمنحنا إحساساً كبيراً بالتقدير. وتتمتع الجهات المنظمة في أبو ظبي بإمكانيات كبيرة في تنظيم الفعاليات وفق أعلى درجات الحرص والاهتمام، مما يسهم في نقل رؤيتها الفريدة للفعالية إلى أرض الواقع".

وحصلت ألفيس على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو كأفضل رياضية لعام 2022 في فئة الحزام البني /الأسود للسيدات، وذلك بعد تسجيلها أعلى عدد من النقاط خلال نزالاتها في الفعاليات الوطنية والقارية والعالمية لرابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو.

وعن هذا الانجاز الفريد قالت: "حصلت العام الماضي على جائزة أفضل لاعبة في التصنيف العام وأفضل لاعبة على مستوى قارة أمريكا الجنوبية. وجاء هذا الفوز بفضل جهودي المتواصلة على مدار العام، كما أتاحت لي الجائزة المالية الفرصة للتركيز على مسيرتي المستقبلية والمشاركة في المنافسات التالية".

وتمثل ألفيس فريق جرابلينج فايت البرازيلي على الساحة الدولية، وترى أن فوز اللاعبين بالميداليات في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجو جيتسو يسهم بشكل رئيسي في الارتقاء بمسيرتهم المهنية الاحترافية حيث قالت: "أثق بأن الفوز في هذه البطولة وما توفره من جوائز مالية يتيح للرياضيين الفرصة للتركيز على مسيرتهم الرياضية. كما تمنحنا المنافسة على نيل الميداليات والألقاب والجوائز المالية حافزاً كبيراً لتحقيق أفضل النتائج".

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