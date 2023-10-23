محمد بن ثعلوب: نسخة استثنائية لـ«أبوظبي غراند سلام للجودو»

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس اتحاد الإمارات للجودو سفير الاتحاد الدولي للجودو للصداقة والسلام والإنسانية رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة، اكتمال كل الاستعدادات لانطلاقة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، غداً الثلاثاء، والتي تقام برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وذلك ضمن البطولات العالمية الثلاث التي ينظمها اتحاد الجودو بدعم من مجلس أبوظبي الرياضي، وإشراف الاتحاد الدولي للعبة بمشاركة 467 لاعباً ولاعبة من 81 دولة، من بينها 11 دولة عربية، مؤكداً أن نسخة هذا العام استثنائية ولها خصوصية لدى أسرة الجودو في العالم، بعد اقتراب مرحلة التأهل لأولمبياد «باريس 2024»، وزيادة حدة التنافس والإثارة بين أبطال اللعبة بعد زوال آثار «جائحة كورونا»، التي تعامل معها الاتحاد الدولي للجودو بشكل مثالي، مع استمرار النشاط من دون توقف، وبشكل متميز، لتأتي بطولة أبوظبي في ثوبها الثلاثي الجديد، وسط مشاركة متميزة من أبطال العالم، وقد استحق الجميع الشكر على المشاركة مع الترحيب بهم أشقاء وأصدقاء في بلدهم الثاني بعد أن ضمت البطولات الثلاث حتى الآن 1747 لاعباً ولاعبة.

مشاركة

وأضاف الدرعي: مشاركة جودو الإمارات في هذه المرة تختلف عن البطولات الماضية، حيث حرص الاتحاد على منح الفرصة لعدد من لاعبي منتخب الشباب الصاعد في بطولة الجودو وبطولة الكاتا، لإعدادهم للاستحقاقات الإقليمية المقبلة، والبطولة مناسبة جيدة للاستفادة من المستويات الفنية المتقدمة عالمياً، بعد تفوقهم على مستوى البطولات عربياً وقارياً وخليجياً.

واختتم: نحن في اتحاد الجودو فخورون باستمرارية الحدث الرياضي العالمي في عاصمة الرياضة العالمية أبوظبي في ظل دعم مجلس أبوظبي الرياضي، وهو ما يعكس تطور اللعبة على المستويات كافة، وأيضاً يبرز حجم القاعدة الكبيرة التي تحظى بها، وقد بلغ عدد ممارسيها نحو 30 مليون شخص حول العالم، بينما يضم الاتحاد الدولي نحو 200 اتحاد وطني في كل قارات العالم.

على جانب آخر، تجرى في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الاثنين بصالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام الكبرى للجودو، التي تنطلق منافساتها صباح غد الثلاثاء، ورصدت اللجنة العليا المنظمة للبطولة جوائز نقدية قدرها 155 ألف يورو حسب لائحة الاتحاد الدولي، وتوزع فيها 56 ميدالية، منها 14 ميدالية ذهبية للفائزين الأوائل، و14 ميدالية فضية لفئتي الرجال والسيدات، بجانب 28 برونزية لأصحاب المركزين الثالث والرابع، إضافة إلى نقاط التأهل لأولمبياد باريس 2024.

ويتنافس الرجال في 7 أوزان «تحت 60 كغم، و66 و73 و81، و90، و100، وفوق 100 كغم»، بينما تتنافس السيدات في 7 أوزان «تحت 48، 52، 57، 63، 70، 78، وفوق 78 كغم»، وتقام تصفيات الدور التمهيدي خلال الفترة الصباحية أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، بينما تكون الأدوار النهائية والتتويج خلال الفترة المسائية.

وفود

على جانب آخر، اكتمل وصول الوفود المشاركة مع إغلاق باب الاشتراك، كما تواصلت أمس تدريبات المنتخبات التي وصلت البلاد بصالات التدريب الفرعية بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، التي تقرر أن يكون الدخول لها بالمجان، ووجهت الدعوة لكل الأندية الأعضاء والصالات الرياضية الخاصة وعشاق اللعبة من الجاليات لحضور منافسات البطولة بالمجان، وكان منتخبنا الأول المشارك في البطولة قد استأنف تدريباته عقب عودته من جورجيا، بالصالة الفرعية، وذلك بإشراف طاقمه الفني المكون من فيكتور وأشيدا.

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