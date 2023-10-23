«عنيدة» و«مهمة» تتألقان في تحديات الحول والزمول بالمرموم

المصدر: دبي - البيان

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سجلت صفوة الهجن العربية الأصيلة المملوكة لمؤسسات هجن أبناء القبائل ظهوراً مميزاً أمس، وذلك على أرضية ميدان المرموم ضمن سباقات المرموم التي تقام تحت تنظيم وإشراف نادي دبي لسباقات الهجن، وتنافست المطايا في سن الحول والزمول على مدار ستة عشر شوطاً لمسافة ستة كيلومترات.

ووضع الشعار المميز المملوك لأحمد سلطان الحلامي بصمته على الشوطين الأول والثاني بواسطة نجمتيه «عنيدة»، وراعية الإنجازات «مهمة». ونجحت «عنيدة» الحلامي في الظفر بصدارة الشوط الرئيسي للحول المحليات، وذلك بزمن قدره 9:30:9 دقائق. أما «مهمة» لأحمد سلطان الحلامي فقد كانت سيدة الحول المهجنات في الشوط الثاني، وذلك بعد أن قطعت مسافة السباق في توقيت بلغ 9:29:2 دقائق.

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