القارب «داحس 63» يعانق ناموس الشراعية 43 قدماً

المصدر: دبي - البيان

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توج القارب «داحس 63» لمالكه الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل نهيان رئيس المكتب الوطني للإعلام، وبقيادة النوخذة الشاب عيسى سلطان المرزوقي، بطلاً لسباق دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً «الجولة الأولى من بطولة دبي للموسم الرياضي البحري 2023 - 2024»، والذي نظمه بنجاح نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بمشاركة 80 قارباً.

وحل ثانياً في السباق القارب «الشقي 96» لمالكه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، وبقيادة النوخذة خلف بطي مصبح الغشيش المري، فيما ذهب المركز الثالث إلى طاقم القارب «سهم 170» لمالكه عبد الله إبراهيم الحمادي، وبقيادة النوخذة أحمد يوسف سالم الحمادي.

حدث

وقام محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بعد نهاية السباق، في منصة الأبطال، يرافقه محمد سيف المري مدير إدارة الشؤون الرياضية، مشرف السباق، بتسليم الكؤوس والجوائز إلى أصحاب المراكز الثلاثة الأولى، نواخذة القوارب «داحس 63»، و«الشقي 96»، و«سهم 170»، وسط فرحة وسعادة البحارة وأطقم القوارب.

إقبال

من جانبه، أشاد محمد عبد الله حارب الفلاحي المدير التنفيذي لنادي دبي الدولي للرياضات البحرية، بالمشاركة الكبيرة والإقبال في أولى جولات بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، وفاتحة السباقات الكبيرة في أكثر الرياضات المحلية شعبية، مؤكداً أن الروح التي لمسها من الجميع أمر مبشر لموسم ناجح.

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