استقبال بالورود لمنتخب بناء الأجسام وصيف «خليجي البحرين»

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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بالورود تم استقبال بعثة المنتخب الوطني لبناء الأجسام والفيزيك بمطار دبي الدولي، عقب العودة من المشاركة الإيجابية في البطولة الخليجية الأولى التي أقيمت في مملكة البحرين، والتي حقق فيها المنتخب 20 ميدالية ملونة وبطاقة احتراف وكأس بطل أبطال الفيزيك. كان في استقبال البعثة علي عبدالله بن حيدر، نائب رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، ومحمد شاهين الحوسني، رئيس اللجنة الفنية، وعدد من المسؤولين والجمهور

من جانبه، وصف علي بن حيدر المكاسب المتحققة بالإنجاز المميز والمهم والإضافة لسجل الرياضة الإماراتية؛ وذلك لدورها في تعزيز مكانة بناء الأجسام على المستوى الدولي، مشيداً بتميز الأداء الرياضي الذي قدمه اللاعبون، والذي عزز من قيمة الإنجاز والفوز بالميداليات.

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