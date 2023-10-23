«أبوظبي» و«العين» يتصدران دوري الشطرنج

المصدر: دبي - البيان

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تصدر فريقا أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية والعين للشطرنج والألعاب الذهنية، انطلاقة دوري الشطرنج للرجال والسيدات.

وفاز نادي أبوظبي للشطرنج والألعاب الذهنية على العين للشطرنج والألعاب الذهنية في دوري الرجال،فيما تغلب الشارقة الثقافي للشطرنج على «دبي للشطرنج والثقافة»، وتصدر أبوظبي قمة الترتيب ، برصيد نقطتين.

منافسات

وأسفرت منافسات بطولة السيدات، عن فوز نادي العين للشطرنج والألعاب الذهنية،على نادي أبوظبي 4 - 2، فيما تعادل فريقا دبي ونادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة، 3-3، ليتصدر العين قمة دوري السيدات برصيد نقطتين.

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