ختام ناجح لـ«الفلاي بورد» و«زوارق الريموت»  

المصدر: أبوظبي - البيان

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اختتمت بنجاح كبير في منطقة القناة في أبوظبي بطولة «الفلاي بورد» و«زوارق الريموت كنترول»، التي أقيمت بتنظيم نادي أبوظبي للرياضات البحرية ، وفاز راشد مهدي بالمركز الأول في فئة الـ2 سل وفي فئة 3 سل حقق المركز الأول عزام عيسى ، وفي فئة 4 سل حقق المركز الأول القطري علي المزروعي.

وفي منافسات «الفلاي بورد» حقق أجمل استعراض في فئة النوفيس سيف سلطان ، وحلت ثانية جينجر كروك من هولندا ، وفي فئة البرو والمحترفين حقق المركز الأول لأجمل استعراض مانع المرزوقي، وحل ثانياً ماجد المرزوقي.

تَوج الفائزين وليام هوليدي، مدير عام القناة، وخليفة الرميثي، رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي، رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد إبراهيم الطاهر، مدير السباق.

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