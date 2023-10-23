حفل افتتاح مبهر لـ «البارالمبية الآسيوية» في هانغتشو

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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افتتح دينج شيويه شيانج نائب رئيس مجلس الدولة في الصين، أمس، دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية الرابعة، والتي تستضيفها مدينة هانغتشو وتستمر منافساتها حتى السبت المقبل. أقيم حفل الافتتاح باستاد «بيج لوتس» الأولمبي، وسط حضور جماهيري كبير يقدر بنحو80 ألف متفرج، يتقدمهم أندرو بارسونز رئيس اللجنة البارالمبية الدولية، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، وزهانج هايدي رئيس اللجنة المنظمة للدورة، رئيس اللجنة البارالمبية الصينية.

وتضمن حفل الافتتاح فقرات فنية مبهرة لمدة 90 دقيقة، وشارك كل من اللاعب بدر الحوسني (ألعاب القوى)، وهيفاء النقبي (رفعات القوة) في رفع علم الإمارات خلال طابور عرض الافتتاح.

وتدشن منتخباتنا الوطنية لألعاب القوى والرماية والقوس والسهم، اليوم، أولى منافساتها في الدورة، ويمثل منتخبنا لألعاب القوى الثلاثي محمد القايد وأحمد نواد ومحمد عثمان في نهائيات سباق 100 متر رجال فئة (T34)، وبدر الحوسني في تصفيات سباقي 1500 متر لفئة (T54)، ونهائيات 5000 متر رجال لنفس الفئة.

ويشارك منتخب الرماية في مسابقة البندقية 10 متر وقوف، فئة (SH1)، في مركز فيانج يانهو عن طريق عبيد الدهماني، وعبدالله سيف العرياني. ويستهل منتخب القوس والسهم منافساته من خلال مشاركة محمد الشحي في تصفية مسابقة الفردي المجمع لفئة (W2).

ويواصل منتخب الريشة الطائرة منافساته عبر الثنائي جمال البدواوي ومحمد الزرعوني، في منافسات فردي الرجال.

وأكد ماجد العصيمي أن الهدف الرئيسي لإقامة الدورة يتعلق برفع مستوى الوعي في جميع أنحاء آسيا، والتأكيد على أحقية أصحاب الهمم في الاندماج بالمجتمع، وأن الرياضة جزء لا يتجزأ من أنشطة المجتمع.

وعبّر العصيمي عن سعادته بإقامة هذه النسخة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، وقال: «كقيادة آسيوية وإماراتية للجنة البارالمبية الآسيوية، فخورون بما وصلت إليه الألعاب البارالمبية من حيث القيمة والمكانة باعتبارها الحدث الأكبر الرياضي على مستوى القارة والثاني على مستوى العالم بعد الأولمبياد».

وأضاف: «مشاركة الإمارات في النسخة الرابعة على التوالي يعد استمراراً في النهج للحفاظ على المكاسب التي حققها أصحاب الهمم بفضل دعم القيادة الرشيدة وإيمانها بأحقية هذه الفئة من نيل حظوظها في الاندماج داخل المجتمع».

وأشار إلى أن المؤسسات الرياضية في الإمارات والمسؤولين والإعلام، دعموا أصحاب الهمم ومنحوهم الثقة لتحقيق الإنجازات، وهو ما تبلور في عدد الميداليات التي يحققها أصحاب الهمم في الإمارات على مدار مشاركتهم بالدورة وبكل البطولات والفعاليات العالمية، وقال: نتمنى لبعثة الإمارات التوفيق في منافسات الدورة.

أرقام

وأعلنت اللجنة المنظمة للدورة في مؤتمر صحافي، أمس، بحضور ماجد العصيمي عن الأرقام النهائية للمشاركين بالدورة وبلغ نحو 5200 مشارك من بينهم 3000 رياضي من 44 دولة يتنافسون في 566 سباقاً ومسابقة ضمن 22 رياضة.

وأكدت اللجنة سعيها لتقديم نسخة غير مسبوقة من الألعاب البارالمبية الآسيوية، تتناسب مع قيمتها على مستوى القارة والاهتمام المتزايد بها، من خلال تجهيز 19 منشأة رياضية علاوة على قريتين للرياضيين.

وأشارت اللجنة إلى أن 17 منشأة من إجمالي المنشآت الرياضية الـ19 التي تستضيف الحدث تم تعديلها لتتناسب مع متطلبات استقبال أصحاب الهمم في الدورة.

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