250 مشاركاً في «العين ضمان فوندو» للدراجات الهوائية

المصدر: أبوظبي - وام

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نظم نادي أبوظبي للدراجات الهوائية، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، صباح أمس، النسخة الثانية من «سباق العين ضمان فوندو»، انطلاقاً من مضمار الدراجات بمدينة العين، برعاية الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان». وبلغت مسافة السباق 120 كم، وشارك فيه أكثر من 250 متسابقاً من جميع فئات وأفراد المجتمع.

وتأتي إقامة النسخة الثانية من السباق في إطار الدور الذي تتبناه الشركة الوطنية للضمان الصحي «ضمان» لتحفيز المجتمع على ممارسة رياضة الدراجات الهوائية وجعلها أسلوب حياة، عبر إقامة الفعاليات والسباقات المجتمعية، وجذب المواهب الرياضية وتشجيعها على الانخراط في هذه الرياضة. شهد السباق منافسة قوية من جميع المشاركين لتقديم أفضل المستويات خلال مرورهم بمعالم مدينة العين، وذلك وسط إقبال ومتابعة كبيرين من الجمهور.

من جانبه، أعرب النخيرة الخييلي، المدير التنفيذي لنادي أبوظبي للدراجات الهوائية، عن سعادته بنجاح النسخة الثانية من الفعالية، التي شهدت حضوراً لافتاً، وأوضح أن رياضة الدراجات الهوائية، بفضل دعم القيادة الرشيدة، أصبحت محل اهتمام أفراد المجتمع لجعلها أسلوب حياة.

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