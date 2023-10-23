الشارقة ومليحة إلى نهائي كأس الإمارات لرجال اليد

المصدر: دبي - فائز بجبوج

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تأهل فريقا الشارقة ومليحة إلى المباراة النهائية لكأس الإمارات لكرة اليد، البطولة التي تقام من دون مشاركة اللاعبين الدوليين، ليتواجها وجهاً لوجه في ختام المسابقة السبت المقبل.

جاء ذلك عقب تخطيهما أمس الدور نصف النهائي، بفوز الشارقة على شباب الأهلي بنتيجة 31 - 29 في مباراة جمعتهما على صالة نادي النصر، وفوز فريق مليحة على الجزيرة بنتيجة 34 - 31 في مباراة استضافتها صالة الشيخ راشد بن مكتوم بنادي الوصل.

ويعد نهائي كأس الإمارات الثاني على التوالي بين فريقي الشارقة مع مليحة، بعد أن التقيا في 16 سبتمبر الماضي في المباراة النهائية لمسابقة «كأس الاتحاد»، التي انتهت بفوز الشارقة باللقب بنتيجة 24 - 16، كما أصبح فريق الشارقة على بعد خطوة من إضافة لقبه الثالث لهذا الموسم، بعد تتويجه في 19 من الشهر الماضي بـ«كأس السوبر» للمرة السادسة على التوالي بفوزه على شباب الأهلي 25 - 24.

وفي المباراة، فرط شباب الأهلي بفرصة إنهاء الشوط الأول متفوقاً على الشارقة بفارق هدفين ونتيجة 17 - 15، بعد أن شهد الشوط الثاني صحوة للاعبي الشارقة قادتهم إلى تقليص الفارق والعودة للمباراة وحسم نتيجتها 31 - 29.

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