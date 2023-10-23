الإمارات تهزم تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

المصدر: دبي - البيان

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نجح منتخب الإمارات في الحفاظ على مكانه في المجموعة الرابعة لكأس ديفيز للتنس، وذلك في ختام منافسات البطولة، التي أقيمت بأنطاليا في تركيا، بعد فوزه في المباراة الحاسمة على منتخب تركمانستان بمباراتين مقابل مباراة واحدة، والتي أقيمت أول من أمس السبت.

وأسفرت النتائج عن فوز عبدالرحمن الجناحي على التركماني غوربانوف (6 ــ 1) و(6 ـــ 0) في الفردي الأول، وفاز الثنائي عمر بهروزيان وعبدالرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري (6 ــ 1) و(2 ـــ 6) و(6 ـــ 4) في مباراة الزوجي، بينما خسر عمر بهروزيان في الفردي الثاني أمام التركماني ميليس (6 ــ 4) و(4 ــ 6) و(7 ــــ 6). وكان منتخب الإمارات فاز في المباراة الافتتاحية على العراق قبل أن يخسر أمام سوريا وسنغافورة في المباراتين التاليتين.

وضمت بعثة منتخب الإمارات برئاسة عضو مجلس إدارة الاتحاد محمود خليفة البلوشي، والمدرب محمود نادر، كلاً من اللاعبين: عمر بهروزيان، وعبدالرحمن الجناحي، ومحمود خليفة البلوشي، وعبدالله المرزوقي، وحمد الجناحي، وأحمد منصور بدري.

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