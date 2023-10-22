نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية..المرزوقي بطل "استعراض المحترفين" في "فلاي بورد" القناة

المصدر: وام

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فاز مانع المرزوقي بالمركز الأول لفئة المحترفين في منافسات "أجمل استعراض" لبطولة "الفلاي بورد"، وحقق ماجد المرزوقي المركز الثاني، والتركي أوجر بيرو المركز الثالث، فيما توج سيف سلطان عبد العزيز بالمركز الأول في " أجمل استعراض" لفئة "النوفيس"، والهولندية جينجر كروك المركز الثاني، وإبراهيم خالد المركز الثالث.

وشهدت منافسات "الفلاي بورد" وزوارق "الريموت كنترول"، التي نظمها نادي أبوظبي للرياضات البحرية والقناة، أمس السبت في منطقة القناة، مشاركة أكثرمن 50 متسابقاً، من داخل وخارج الدولة.

وحقق راشد أحمد مهدي المركز الأول في فئة ال " 2 سل" للزوارق اللاسلكية، وحل ثانياً خليفة أحمد مهدي وثالثا عمر عيسى حسن، فيما توّج عزام عيسى حسن بالمركز الأول في فئة ال "3 سل"، وحل ثانيا ثاني جمعة الطاير وثالثا عقيل محمد مهدي.

وفي فئة ال" 4 سل" نال المتسابق القطري علي المزروعي المركز الأول، وجمعة سهيل الطاير المركز الثاني وحمد محمد صالح الثالث.

وتوج الفائزين وليام هوليدي مدير عام القناة، وخليفة الرميثي رئيس قسم السباقات التراثية في النادي، وخليفة السويدي رئيس قسم الأكاديمية، وأحمد ابراهيم الطاهر مدير السباق.

وقال خليفة الرميثي: "يواصل نادي أبوظبي للرياضات البحرية جذب المشاركين من كل الدول للبطولات البحرية، وتنوع الجنسيات في بطولتي "الفلاي بورد"، و"الريمونت كنترول" يؤكد قوة ومكانة البطولات على المستوى الدولي".

ووجه خليفة الرميثي شكره لادارة القناة على استضافة المنافسات، مؤكداً أن خطة إقامة البطولات في هذه المنطقة مستمرة في المستقبل، بتعاون كبير بين القناة والنادي.

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