في ختام منافسات المجموعة الرابعة..الإمارات تفوز على تركمانستان في كأس ديفيز للتنس

المصدر: وام

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فاز منتخب الإمارات للتنس على نظيره التركمانستاني 2-1 في ختام منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس ديفيز للتنس التي تستضيفها مدينة انطاليا التركية.

وحافظ منتخب الإمارات بهذا الفوز على استمراره في المجموعة الرابعة بختام المنافسات.

وأسفرت النتائج عن فوز عبد الرحمن الجناحي على التركماني جوربانوف بمجموعتين دون رد (6-1) و(6-0) في الفردي الأول، وفي الزوجي فاز الثنائي عمر بهروزيان وعبد الرحمن الجناحي على الثنائي التركماني ميلس ويوري، بمجموعتين مقابل واحدة، (6-1) و(2-6) و(6-4)، بينما خسر عمر بهروزيان في الفردي الثاني أمام التركماني ميليس بمجوعتين مقابل واحدة. (6-4) و(4-6) و(6-7).

وكان منتخب الإمارات قد فاز في المباراة الافتتاحية على العراق وخسر أمام سوريا وسنغافورة في المباراتين التاليتين.

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