محمد عباس: مهمتنا في الألعاب القتالية انعكاس لتأثير "كاراتيه الإمارات" عالمياً

المصدر: دبي - علي شدهان

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عبر الخبير محمد عباس، المدير التنفيذي للاتحادين الإماراتي والعربي، عضو اللجنة الفنية الدولية للكاراتيه، عن بالغ سروره بتمثيل الإمارات في دورة الألعاب القتالية العالمية، المتواصلة في السعودية حتى 30 أكتوبر الجاري، بصفته مفوضاً فنياً في الدورة، بتكليف من الاتحاد الدولي، وبالتنسيق التام مع اتحاد الإمارات للكاراتيه.

وشدد عباس على أن مهمته في الدورة تمثل انعكاساً عملياً على حجم التأثير الإيجابي لكاراتيه الإمارات على الصعيد العالمي.

وأشار محمد عباس، إلى أن تكليفه من قبل الاتحاد الدولي للكاراتيه، لم يأت من فراغ، بل نتيجة طبيعية لمستوى الدور المحوري لاتحاد الإمارات للكاراتيه برئاسة اللواء "م" ناصر عبدالرزاق الرزوقي، رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي، نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، وحرصه الدائم على إتاحة الفرصة لأبناء الإمارات لشغل المناصب، والقيام بمختلف المهام الموكلة إليهم في المحافل الخليجية والعربية والقارية والدولية، مقدماً شكره لرئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد الإمارات للكاراتيه، على ثقتهم به لتمثيل الإمارات في محفل دولي كبير بحجم دورة الألعاب القتالية.

وتمنى محمد عباس، أن يكون عند حسن ظن الجميع في أداء المهمة بصورة مميزة في دورة الألعاب القتالية.

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