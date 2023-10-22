افتتاح «البارالمبية الآسيوية» في استاد هانغتشو بارك اليوم

المصدر: هانغتشو - البيان

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يشهد استاد هانغتشو بارك الرياضي في الثالثة والنصف عصر اليوم «بتوقيت الإمارات»، حفل الافتتاح الرسمي للنسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية في الصين، بشعار «القلوب تلتقي والأحلام تسطع»، ويستمر الحفل لمدة 90 دقيقة، ويحظى كل من محمد الحمادي لاعب ألعاب قوى، وعائشة الشامسي (رماية) بشرف حمل علم الدولة في طابور العرض.

وسيتم إضاءة الشعلة الرئيسية في الإستاد، وشارك في مسيرة الشعلة أحمد نواد لاعب منتخبنا الوطني لألعاب القوى ضمن 600 مشارك، وكانت الانطلاقة من مدينة غوانزو بمقاطعة قوانجدونج بجنوب الصين، التي استضافت دورة الألعاب الآسيوية البارالمبية الافتتاحية في عام 2010.

وتعد «بارالمبية هانغتشو» النسخة الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، ويشارك فيها 5 آلاف رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 22 رياضة، و566 مسابقة، وتقام مسابقاتها في 19 منشأة وموقعاً رياضياً.وتشارك الإمارات ببعثة تضم 40 لاعباً ولاعبة في 7 رياضات خلال منافسات الدورة، وعلى مدار الثلاث دورات الماضية، كان للإمارات مشاركة فاعلة، واستطاع أبطالها الوصول إلى منصات التتويج، حاصدين 47 ميدالية ملونة توزعت بين (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية)، بداية من النسخة الأولى عام 2010 في غوانزو الصينية، التي حققت فيها الإمارات 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة)، وفي الدورة الثانية بإنشيون بكوريا الجنوبية عام 2014، حقق أبطال الإمارات الرصيد الأعلى من الميداليات والذي بلغ 25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات)، وفي الدورة الماضية في جاكرتا عام 2018، حقق أبطال الإمارات 11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات).

استعدادات

وعلى صعيد استعدادات منتخبات الإمارات، عقد اليوم الاجتماع الفني لرفعات القوة في الدورة وحضره مدربا منتخب الإمارات قاسم تيتو ووليد جمول، وتم خلاله التأكيد على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرفعات القوة في جميع المسابقات.

وتشارك الإمارات بـ3 لاعبين هم عادل شانبيه وزن 88 كلغم، وعبدالله النقبي في وزن 107 كلغم، وأحمد البلوشي فوق وزن 107 كلغم، وهيفاء النقبي في وزن 67 كلغم.

طموحات

أكدت هيفاء النقبي، لاعبة منتخب الإمارات لرفعات القوة، جاهزيتها للمشاركة في الدورة، وتحقيق طموحاتها سواء بالمنافسة على تحقيق الميداليات أو الوصول إلى الأرقام التأهيلية لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024».

وقالت: استعداداتنا متميزة، وشهدت خوض منافسات =بطولة العالم لرفعات القوة في دبي ،أغسطس الماضي.

وأكدت سعيها لتحقيق أرقام تأهيلية للوصول إلى أولمبياد «باريس 2024»

وحققت هيفاء العديد من النتائج والإنجازات على مدار مشاركتها السابقة بداية من بطولة آسيا عام 2013 في ماليزيا، ونهاية بتحقيق الميدالية البرونزية في الألعاب البارالمبية بآسياد جاكرتا عام 2018.

نتائج

وعلى صعيد النتائج الريشة الطائرة، خسر لاعبنا محمد المزروعي، مباراته الثانية في الدورة ضمن منافسات الفردي فئة (WH2) أمام الإندونيسي ويوين اندرى 0 - 2، وخسر رفقة زميله جمال البدواوي بمنافسات الزوجي لفئة (WH2) أمام الزوجي الصيني زيمو كو، وجيانبينج ماي بنتيجة 0 - 2.

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