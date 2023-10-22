شباب الأهلي يفوز على الوصل ويتمسك بصدارة دوري السلة

المصدر: دبي - ياسر قاسم

ت + ت - الحجم الطبيعي

واصل حامل اللقب «شباب الأهلي» انتصاراته في الدوري العام لكرة السلة وحافظ على صدارة الترتيب منفرداً، بعد فوزه في الجولة الثالثة على ضيفه الوصل بنتيجة 96 - 84، وشهدت الجولة أيضاً فوز الشارقة على ضيفه الظفرة بنتيجة 106 - 65، والبطائح خارج ملعبه على مستضيفه الوحدة بنتيجة 100 - 80.

وكان شباب الأهلي حقق الفوز في أول جولتين على الظفرة والوحدة، ليصل بذلك للنقطة السادسة في 3 مباريات، بينما تعرض الوصل للخسارة الثانية بعد أن خسر في الجولة الثانية من الشارقة، وفاز في الأولى على البطائح ليصل للنقطة الرابعة، وهو نفس رصيد الشارقة الذي فاز في جولتين، لكنه يتأخر بمباراة بعد أن خضع للراحة في الجولة الأولى، وهي ثاني خسارة للظفرة بعد أن خسر في الجولة الأولى من حامل اللقب وارتاح عن اللعب في الجولة الثانية، ولديه نقطتان، أما البطائح فلديه 4 نقاط من 3 مباريات، حيث خسر أول جولتين من الوصل والنصر قبل أن يفوز على الوحدة صاحب الـ3 نقاط، الذي خسر جميع مبارياته.

وتقام الجولة الرابعة الخميس المقبل؛ ويحل الظفرة ضيفاً على البطائح، والنصر ضيفاً على الوصل في ديربي بر دبي، بينما يتقابل الشارقة وضيفه شباب الأهلي في قمة الجولة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز