«الإمارات» وصيف بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام في البحرين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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حقق منتخب الإمارات وصافة بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام، في البحرين، بحضور الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، رئيس مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية،بينما حل منتخب البحرين في المركز الأول ومنتخب السعودية بالمركز الثالث.

وتمكن لاعبو منتخب الإمارات من إحراز 20 ميدالية منها 7 ذهبيات و8 فضيات و4 برونزيات، إضافة إلى الميدالية الفضية اـ «بطل أبطال بناء الأجسام» ونالها أحمد رستم.

وقال أحمد جوهر عضو مجلس إدارة اتحاد بناء الأجسام رئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات: تمكن لاعبو المنتخب من تقديم مستويات متميزة، وكان طموحنا المركز الأول وسنعمل مستقبلاً على تعزيز الجوانب الإيجابية استعداداً للبطولات المقبلة، ولاعبونا نجحوا بترجمة جهودهم إلى ميداليات مستحقة ة.

و أكد زويد سالمين، المدير الفني للمنتخب ، أن لاعبي المنتخب قدموا مستويات مميزة أبهرت لجنة التحكيم والجمهور،ومن مكاسب البطولة دعوة 4 لاعبين جدد للانضمام للمنتخب الذي سيشارك في كأس العالم في إسبانيا مطلع نوفمبر المقبل، وهم : سعيد عباس، وعصام سيف، وسعيد غلام، وربيع الزعابي.

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