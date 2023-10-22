بحضور زايد بن محمد.. نجاح مبهر لـ«أبوظبي إكستريم» بمشاركة نخبة نجوم العالم

المصدر: أبوظبي - وام

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بحضور سمو الشيخ زايد بن محمد بن زايد آل نهيان، أقيمت النسخة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم بصالة مبادلة أرينا في أبوظبي ضمن أسبوع أبوظبي للتحدي، وتابع المنافسات الشيخ حمدان بن سلطان بن حمدان آل نهيان، والشيخ عبدالله بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، والشيخ محمد بن سعيد بن حمدان آل نهيان، والشيخ ذياب بن سعيد بن حمدان آل نهيان، وصالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، والعميد محمد بن دلموج الظاهري، ومنصور الظاهري، عضوا مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، وسعيد حارب، الأمين العام لمجلس دبي الرياضي، وكريث براون، رئيس الاتحاد الدولي للفنون القتالية المختلطة؛ وطارق البحري، مدير عام رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، وألكسندر فولكانوفسكي، وبلال محمد؛ نجما بطولة «يو إف سي».

وحققت البطولة التي تقام بتنظيم شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، نجاحاً مبهراً فاق التوقعات بمشاركة نخبة نجوم العالم، وتميزت بالجمع بين تقنيات الجوجيتسو المهارية وشراسة الفنون القتالية المختلطة، وسط إقبال لافت من عشاق الرياضات القتالية، حيث بيعت جميع التذاكر، وكانت المدرجات «كامل العدد».

نتائج

وشهدت البطولة 14 مباراة قوية بمشاركة نخبة تضم 28 رياضياً ورياضية من مختلف أنحاء العالم،وتمكن نيمان جراسي، اللاعب الشهير ببطولات بيلاتور، من الفوز على بين هندرسون، البطل السابق لمنافسات «يو إف سي» و«دبليو إي سي» في مواجهة الفعالية الرئيسية للنزالات من دون بدلة، وسط استعراض مذهل للمهارات، وأظهر هندرسون براعة في الهروب من قبضات خصمه، إلا أن جراسي كانت له اليد العليا في تنفيذ الإخضاع بطريقة أبهرت الحضور.

وقال جراسي: أثق أن البطولة ستكون منصة الجرابلينج الرائدة على مستوى العالم، وقد بذلت قصارى جهدي في التدريب للتعود على القواعد الجديدة، وقدمت أداء جيداً وحققت ما كنت أسعى إليه في إنهاء النزال بالإخضاع، وكانت تجربة حافلة بالتشويق نتيجة وقت الجولات الضيق الذي دفعني لتقديم كل ما لدي لأحقق الفوز.

وأضاف: كنت أدرك صعوبة النزال ضد هندرسون بسبب براعته ومدة الجولات القصيرة ، ونجحت في النهاية بالحصول على اللقب.

وشهدت الفعالية الرئيسية لنزالات البدلة فوز إيزاك باهينسي، قائد فريق دريم آرت، على جوستافو باتيستا لاعب فريق آتوس.

تألق

وتألقت سارة جالفاو ابنة أسطورة الجوجيتسو أندرو جالفاو، وفازت على منافستها فيتوريا جابرييلا في فئة السوبر فايت بالبدلة. وأضافت: وجود القفص تحد كبير، خاصة وأنه يحدد مساحة النزال ويفرض علينا الاستفادة منه، ونجحت في استخدام هذا الأمر لحسم النزال، على الرغم من إظهار جابرييلا قوة وشراسة كبيرة.

جولات صعبة

وفي الفعالية الرئيسية للنزالات المشتركة من دون بدلة، تمكن مارتن فيتوري، حامل لقب الوزن المتوسط لبطولة «فيناتور إف سي» والمنافس الحالي على لقب الوزن المتوسط لبطولة «يو إف سي»، من انتزاع الفوز على طارق سليمان المشهور بإتقان حركات الإخضاع، بقرار الحكام بعد خمس جولات صعبة. وشهد النزال الثاني، من دون بدلة مواجهة شرسة مزجت بين القوة البدنية والمهارات القتالية، حيث واجه روبيرتو أبريو، المعروف باسم سايبورغ وقائد فريق فايت سبورتس، خصمه الأسترالي صاحب الحزام الأسود أنطون مينينكو، ونجح أبريو في الحصول على اللقب بقرار الحكام.

وشهدت المنافسات خوض البطل الإماراتي زايد الكثيري مواجهة قوية أمام منافسه ثاليسون سواريز، وقدم أداءاً جيداً رغم الخسارة، فيما أسفرت نتائج بقية النزالات عن فوز تاياني بورفيريو على جيوفانا جارا، وعبد الكريم السلوادي، على إسلام نادر رضا، و فابريسيو أندري على مارسيو أندريه ، ومارسين هيلد، على جورام كوتاتيلادزه، وفيليبي أندرو، على أندرسون فيريرا. وجوناتاس جرايسي، على ناتان تشوينج، ولويزا مونتيرو، على ناتالي ريبيرو، ودان ماناسوي على أنطونيو آسيف.

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