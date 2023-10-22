81 دولة في قرعة «أبوظبي غراند سلام للجودو» اليوم

المصدر: أبوظبي - البيان

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تجرى اليوم مراسم قرعة بطولة أبوظبي غراند سلام للجودو الكبرى، التي تنطلق منافساتها بعد غدٍ بصالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية، تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي، ويشارك في مراسم القرعة التي تجرى عبر تقنية الفيديو ممثلو المنتخبات المشاركة، حيث يشارك في المنافسات 467 لاعباً ولاعبة من 81 دولة، بينما يحضر مؤتمر البطولة وفدا اتحاد الإمارات للجودو، والاتحاد الدولي للجودو، وعدد من أعضاء لجانهما الفنية والطبية.

ويشهد مؤتمر القرعة شرح التعليمات واللوائح من الاتحاد الدولي للجودو، بينما تسحب قرعة نزالات الأوزان المختلفة على مستوى الجنسين بداية بمنافسات الأوزان الخفيفة تحت 48، 52، 57، 60، 66 كيلوغراماً للجنسين، التي تلعب في اليوم الأول. ويشهد اليوم الثاني للبطولة منافسات الخفيف المتوسط تحت 63، 70، 73، 81 كيلوغراماً، ويشهد اليوم الختامي منافسات الوزن الثقيل، ويعقبها التتويج.

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