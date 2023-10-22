المنتخب الأمريكي بطل «كأس أيزنهاور للغولف» في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - فائز بجبوج

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أحرز المنتخب الأمريكي لقب النسخة الـ 33 لكأس أيزنهاور لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف، بعدما أنهى المنافسات أمس بنادي أبوظبي للغولف، في صدارة الترتيب برصيد 36 ضربة تحت المعدل بمجموع 540 ضربة.

شهد الجولة الرابعة ومراسم التتويج معالي الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي رئيس اتحاد الإمارات للغولف، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، واللواء طيار«م» عبدالله الهاشمي، نائب رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وخلفان سعيد الكعبي مالك نادي أبوظبي للغولف، وممثلو الاتحاد الدولي والمنظمات العالمية للعبة الغولف.

تفوق المنتخب الأمريكي ليحقق اللقب للمرة الـ 16 في تاريخه «رقم قياسي»، مبتعداً بفارق كبير عن أقرب مطارديه، المنتخبين النرويجي والأسترالي، اللذين جاءا خلفه برصيد 25 ضربة تحت المعدل بمجموع 551 ضربة. كما حقق المنتخب المغربي أفضل النتائج العربية في البطولة، بحلوله بالمركز 24 برصيد 9 ضربات تحت المعدل، بمجموع 567 ضربة، وأنهى منتخبنا مشواره برصيد 39 ضربة فوق المعدل بمجموع 615 ضربة.

الفردي

وانتزع النيوزلندي كازوما كوبوري لقب فئة الفردي في البطولة، بعدما تقدم من المركز التاسع إلى المركز الأول في ختام الجولة الرابعة التي حقق فيها 8 ضربات تحت المعدل، ليقلب المصنف الـ 30 عالمياً على صعيد الهواة التوقعات وينهي المنافسات بمجموع 16 ضربة تحت المعدل بمجموع 272 ضربة.

وحل الأمريكي نيك دونلاب المصنف الرابع عالمياً، البطولة بالمركز الثاني برصيد 15 ضربة تحت المعدل، بمجموع 273 ضربة.

ثقة

من جانبه، تحدث الشيخ فاهم بن سلطان القاسمي، رئيس اتحاد الإمارات للغولف، وقال: «ثقة الاتحاد الدولي للغولف بدولة الإمارات لتنظيم بطولتي العالم للرجال والسيدات الهواة، جاءت نابعة من القدرات الكبيرة التي أظهرتها باعتبارها مركزاً لتطوير رياضة الغولف على مستوى العالم، واحتضانها وتحديداً أبوظبي عدداً من أهم البطولات الدولية على مدار سنوات طويلة، ونرى في هذه البطولة محطة مهمة لمواصلة خطوات بناء الغولف لمستقبل واعد».

وتقدم بالتهنئة للفائزين بهذا الحدث الرياضي الكبير الذي جمع أسرة اللعبة قيادة ونجوم حول العالم على ارض الإمارات بلد الأمن والأمان والتسامح والعيش المشترك على جانب آخر، يستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، وبعد ختام بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، ستقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر الجاري.

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