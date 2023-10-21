رباعي الحمرية للتجديف يمثل منتخب الإمارات في بطولة آسيا بتايلاند

المصدر: البيان

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تمكن 4 من لاعبي فريق الحمرية للتجديف من اجتياز اختبارات تمثيل منتخب الإمارات في بطولة آسيا للتجديف الأولمبي التي ستحتضنها تايلاند خلال ديسمبر المقبل، علما بأن الاختبارات التي اقيمت “ السبت “ جاءت تحت إشراف اتحاد الإمارات للشراع والتجديف الحديث.

وضمن لاعب الحمرية تريم الشامسي تمثيل المنتخب الوطني، بعد تصدره سباق رجال أقل من 23 سنة بزمن قدره 10 دقائق.

وفي سباق الناشئين، تمكن ثلاثي الحمرية حمد الشامسي (المركز الأول 8:30) وسلطان الشامسي (المركز الثاني 8:31) ثم ذياب العوضي (المركز الثالث 9:30) من التأهل لتمثيل الإمارات.

وأعرب لاعبو "عنابي" التجديف عن سعادتهم بعد نجاحهم في اختبارات تمثيل المنتخب الوطني، كما أكدوا أنهم سيعملون من الآن وبكل جد، حتى يكونوا في كامل الجاهزية لرفع علم الدولة في تايلاند.

وأثنى سالم الخيال، عضو مجلس إدارة نادي الحمرية رئيس لجنة الألعاب الفردية ورعاية الموهوبين، على إنجاز لاعبي تجديف النادي، مشددا على ضرورة التحضير بشكل جيد للبطولة الآسيوية من أجل تمثيل مُشرف لمنتخب الإمارات.

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