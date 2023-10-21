بمشاركة 5 آلاف رياضي..النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية تنطلق رسمياً غداً بمدينة هانجتشو الصينية

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

تنطلق غدا الأحد فعاليات النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية بمدينة هانجتشو الصينية، والمقررة من 22 إلى 28 أكتوبر الجاري، على استاد هانجتشو بارك الرياضي.

وهذه هي النسخة الأكبر في تاريخ الدورات البارالمبية الآسيوية، حيث يشارك فيها 5 آلاف رياضي من 44 دولة، يتنافسون في 566 سباقا ومسابقة ضمن 22 رياضة، على 19 منشأة وموقعاً رياضيا.

وتشارك الإمارات في 7 رياضات، ويحمل اللاعب محمد الحمادي (ألعاب قوى) واللاعبة عائشة الشامسي (رماية) علم الدولة خلال حفل الافتتاح الرسمي للدورة غدا.

وتصل شعلة الدورة غداً إلى استاد هانجتشو بارك الرياضي لإيقاد الشعلة الرئيسية بعدما بدأت رحلتها من مدينة جوانزو بمقاطعة قوانج دونج بجنوب الصين في 12 أكتوبر الجاري، تكريما للمدينة التي استضافت النسخة الافتتاحية من الدورات البارالمبية الأسيوية في 2010.

وحصدت بعثات الإمارات 47 ميدالية ملونة (10 ذهبيات و24 فضية و13 برونزية) خلال المشاركات الثلاث السابقة، بواقع 11 ميدالية (4 ذهبيات و6 فضيات وبرونزية واحدة) في 2010، و25 ميدالية (4 ذهبيات و12 فضية و9 برونزيات) في 2014 بكوريا الجنوبية، و11 ميدالية (ذهبيتان و6 فضيات و3 برونزيات) في إندونيسيا.

وعقد اليوم الاجتماع الفني لرفعات القوة في الدورة وحضره مدربا منتخب الإمارات قاسم تيتو ووليد جمول، وتم خلاله التأكيد على تطبيق قوانين الاتحاد الدولي لرفعات القوة في جميع المسابقات.

كما تم تأكيد أوزان اللاعبين المشاركين، حيث تشارك الإمارات بـ3 لاعبين هم عادل شانبيه (88 كجم)، وعبد الله النقبي (107 كجم)، وأحمد البلوشي (107 كجم)، ولاعبة واحدة هي هيفاء راشد النقبي (67 كجم).

وأكدت هيفاء راشد النقبي أن طموحها هو المنافسة على تحقيق الميداليات والأرقام المؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية "باريس 2024".

وحققت هيفاء العديد من النتائج والإنجازات على مدار مشاركتها السابقة ومنها برونزية البارالمبية الآسيوية 2018 في جاكرتا في وزن 73 كجم.

وقالت: "استعداداتنا للبارالمبية الآسيوية كانت متميزة، ومنها المشاركة في بطولة العالم لرفعات القوة في دبي خلال أغسطس الماضي.. وهذه الدورة تعد اختبارا قويا لأنها تضم مجموعة من أبطال العالم من أبناء قارة آسيا. سنحاول بذل قصارى جهدنا أمام منافسين هم الأفضل على مستوى القارة".

وفي منافسات الريشة الطائرة، خسر محمد المزروعي، مباراته الثانية في الدورة ضمن منافسات الفردي فئة (WH2) أمام الإندونيسي ويوين اندرى 0-2، وخسر مع زميله جمال البدواوي ضمن منافسات الزوجي لفئة (WH2) أمام الزوجي الصيني زيمو كو وجيانبينج ماي 0-2 .

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز