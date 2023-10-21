"أبوظبي لرفع الأثقال" يتوجه غداً إلى القاهرة للمشاركة في البطولتين العربية والأندية الأفريقية

المصدر: وام

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تتوجه بعثة نادي أبو ظبي لرفع الأثقال غداً (الأحد) إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في البطولة العربية للمنتخبات، وبطولة الأندية الأفريقية، من 24 أكتوبر الحالي إلى 1 نوفمبر المقبل.

ويشارك النادي باسم المنتخب الوطني في بطولة المنتخبات بقائمة تضم 7 لاعبين ولاعبات هم مؤيد النجار، عز الدين الغفير، وعيسى البلوشي، ومنذر الجسمي، وفاطمة ناروئي، ومي المدني، وزهرة الهاشمي.

ويمثل النادي في بطولة الأندية الأفريقية 7 لاعبين ولاعبات هم محمد فتحي، ومحمد هادي، وباولا جارسيا، وجوليا كاتو، وانجيلا هيل، ومونسيرات، وهدى شكري.

ودعا عبد الله عيسى الزعابي رئيس مجلس إدارة النادي، جميع اللاعبين لإظهار المستوى الفني الجيد في البطولتين، لاسيما أن المشاركة الأولى في بطولة خارجية لفريقي الرجال والسيدات تمثل نقلة نوعية.

وقال : " نتطلع إلى تواجدنا ضمن قائمة المتوجين بالميداليات في بطولة الأندية التي نشكر القائمين على أمر الاتحاد الأفريقي والأشقاء في مصر على دعوتنا لها، كما نسعى لأن يكون تمثيلنا لأول مرة للمنتخب الوطني في البطولة العربية متميزاً".

وأوضح أن النادي استقطب أفضل العناصر من المواطنين والمقيمين، كما قام بتنظيم بطولتين، وحقق المركز الثاني في بطولة كأس الإمارات، بما يعزز الطموحات في هذه المشاركة.

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