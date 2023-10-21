«الشراعية 43 قدماً» تبحر في شواطئ دبي اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تشهد شواطئ دبي اليوم تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع انطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدماً، الذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الحالي، بمشاركة 75 قارباً سوف ترسم أولى لوحات الماضي الجميل في «بحر دبي» لمسافة تزيد على 14 ميلاً بحرياً حتى خط النهاية. ويجمع الحدث نخبة الملاك والنواخذة والبحارة بحثاً عن التتويج ومعانقة الناموس في الجولة التي تعد فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم بعد الانطلاقة الموفقة للفعاليات الشهر الماضي مع سباق الشباب والناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدماً.

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي إلى خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب،بالمنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا. وحرصت اللجنة المنظمة، أمس، على الالتقاء مع الملاك والنواخذة عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور محمد سيف المري، مدير إدارة الشؤون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، لشرح التعليمات الخاصة بالحدث فيما وجه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الشكر إلى مؤسسة دبي للإعلام وقنوات دبي الرياضية لدورها الكبير في نشر الرياضات البحرية.

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