مواهب إماراتية تشارك في المعسكر الدولي للتزلج في سكي دبي

المصدر: دبي - البيان

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شاركت مواهب إماراتية متميزة في ثلاث فعاليات ثلجية، في سكي دبي، تم تنظيمها بموافقة الاتحاد الدولي للتزلج، وبالتعاون مع اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، بمشاركة أكثر من 25 رياضياً من ست دول، ومن بين هذه المواهب التي اختارها اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية للمنتخب، كل من آمنة المهيري، 16 عاماً، وسلطان الغاندي، 17 عاماً، وعبدالله الراشد، 18 عاماً، والذين سبق لهم المشاركة في بطولة العالم للناشئين في التزلج الحر على الجليد، في منتجع كاردونا ألباين في نيوزيلندا.

كما شارك في الفعاليات 13 رياضياً من منتخب الإمارات، 7 منهم في فئة التزلج الحر، وستة من فئة التزلج على الألواح، حيث أقيمت فعاليات عالمية ومعسكرات لتدريب رياضيي التزلج الحر، والتزلج على الألواح.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية: أثبتت دولة الإمارات كفاءتها في مجالات عديدة، بما فيها الرياضات الثلجية، التي أكدنا فيها على إمكاناتنا وقدراتنا العالية. وتمحورت رؤيتنا منذ عام 2019، حول تحقيق إنجاز غير مسبوق، يتمثل في المنافسة في الألعاب الأولمبية الشتوية 2026. ونجحنا في تحقيق تقدم ملحوظ في مسيرتنا مع شريكنا الاستراتيجي سكي دبي، حيث نعمل سنوياً على تنظيم سلسلة من الأنشطة والفعاليات الناجحة، تأكيداً على التزامنا بالرياضات الثلجية، فضلاً عن استضافة معسكرات ومنافسات دولية، يشارك فيها خبراء ورياضيون من جميع أنحاء العالم. وتشكل هذه المساعي الركائز الأساسية لاستراتيجيتنا الرامية إلى تمكين الأبطال الإماراتيين من رفع علم الإمارات، وتحقيق الفوز في الألعاب الثلجية.

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