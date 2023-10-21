«ألعاب القوى» تواصل الاستعداد لـ«البارالمبية الآسيوية» بطموح حصد الميداليات

المصدر: هانغتشو(الصين) - البيان

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يواصل منتخب الإمارات لألعاب القوى لأصحاب الهمم استعداداته لخوض منافسات دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية، التي تستضيفها مدينة هانغتشو الصينية، وتنطلق منافسات ألعاب القوى بعد غدٍ.

ويمثل منتخب الإمارات في هذه المنافسات 18 لاعباً ولاعبة هم، محمد القايد، وذكرى الكعبي، ونورة الكتبي، ومريم الزيودي، ومريم المطروشي، وأحمد نواد، ومحمد الكعبي، وبدر الحوسني، وأحمد الحوسني، ومحمد الحمادي، ومحمد عثمان، وشما المازمي، وعمير يونس، وأحمد المازمي، وعائشة الخالدي، وعباد علي، وثريا الزعابي، وأحمد النقبي.

وأكد عبيد الزعابي مدرب المنتخب لفئة المضمار، جاهزية جميع اللاعبين لخوض المنافسات، وقال: استعددنا بشكل جيد نظراً لأهمية الدورة على المستوى القاري علاوة على أنها محطة مؤهلة لأولمبياد «باريس 2024»، وطموحنا التتويج بالميداليات، خصوصاً فيما يتعلق بلاعبي المضمار المشاركين وفي سباقي 100 متر و800 متر، لفئة T34، واللذين يشارك فيهما منتخب الإمارات بثلاثة لاعبين هم، محمد القايد وأحمد نواد ومحمد يوسف، وطموحنا الذهب خصوصاً في سباق 800 متر مع الوضع في الاعتبار أن القايد بطل كبير وسبق له التتويج بالعديد من الألقاب في مختلف البطولات الأولمبية والعالمية.

وأوضح: القايد مصمم على خوض السباق وتحقيق إنجاز جديد لرياضة الإمارات في المحفل الآسيوي.

وأشار الزعابي إلى أن أحمد نواد يمثل الجيل القادم لمنتخب القوى، والذي يتم إعداده لحمل شعلة الإنجازات، والاستفادة من ملازمته لمحمد القايد كي يسير على نهجه في تحقيق البطولات.

من ناحية أخرى يعقد اليوم الاجتماع الفني لمنتخبات القوى ورفعات القوة والقوس والسهم في الدورة، لتحديد الموعد النهائي لإقامة المسابقات، وجداول اللاعبين المعتمدين للمشاركة.

حفل افتتاح

واستعدت مدينة هانغتشو لتنظيم حفل افتتاح ضخم للدورة، وسيبدأ في الثالثة والنصف عصر غد «بتوقيت الإمارات» باستاد هانغتشو بارك، ويستمر لمدة 90 دقيقة، ويتضمن العديد من الفقرات التي أعدت خصيصاً لتتلاءم مع قيمة الدورة الرامية إلى تعزيز مكانة أصحاب الهمم في المجتمع العالمي، وتم الكشف عن تميمة الدورة الآسيوية الرابعة للألعاب البارالمبية في المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة.

الريشة الطائرة

وعلى صعيد منافسات الريشة الطائرة خسر لاعبا منتخب الإمارات جمال البدواوي ومحمد المزروعي، مباراتيهما الافتتاحية ضمن فئتي (WH1) و(WH2) من الصيني تونج يانج ومن الكوري الجنوبي سويونج يو على الترتيب بنتيجة 0 - 2، ضمن مباريات الجولة الأولى التي أقيمت بصالة بينجانج.

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