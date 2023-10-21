«الإمارات للدراجات» يحتفل بلقب أفضل فريق في العالم

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

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احتفل فريق الإمارات للدراجات للمحترفين بحصوله على المركز الأول في تصنيف الجولة العالمية للاتحاد الدولي للدراجات الهوائية كأفضل فريق في عام 2023، وذلك بعد النجاحات التي حققها الفريق على مدار العام.

واحتفل الفريق بإنجازه الجديد في المؤتمر الصحافي الذي عقد بمقر مجلس أبوظبي الرياضي، أول من أمس، بحضور مطر سهيل اليبهوني، رئيس فريق الإمارات، وماورو جيانيتي، المدير التنفيذي، وعدد من دراجي الفريق؛منهم تادي بوغاتشار المصنف الأول عالمياً، وجواو ألميدا، وآدم ييتس، وفيليكس غروسشارتنر.

وجاء إنجاز فريق الإمارات للدراجات بعدما نجح في تسجيل 57 فوزاً خلال عام 2023 عبر العديد من السباقات والبطولات بدءاً من السباقات الكلاسيكية ليوم واحد وصولاً إلى الطوافات الكبرى.

ويعد أبرز نجاحات الفريق الأداء المميز الذي قدمه نجمه الأول السلوفيني تادي بوغاتشار، الذي أنهى الموسم كأفضل دراج في العالم بعدما سجل انتصارات عدة عززت مكانته واحداً من أفضل الدراجين في السنوات الأخيرة بفوزه في السباقين التاريخيين «روند روند فان فلاندرين»، و«إيل لومبارديا»، وكان قد فاز بلقب طواف فرنسا العريق في العامين الماضيين.

تألق

وتألق دراجو فريق الإمارات؛ إذ حصدوا المراكز الأولى في التصنيفات الفردية للدراجين؛ حيث احتل بوغاتشار المركز الأول، وآدم ييتس المركز الثامن، وجواو ألميدا المركز العاشر، ومارك هيرشي المركز الثاني عشر.

ونجح فريق الإمارات في ترسيخ مكانته كقوة في هذه الرياضة؛ حيث تمكن من تحقيق هذا الإنجاز الرائع بعد سنوات من السعي نحو التمييز وتعزيز ثقافة الفوز. ولقد عملت قيادة الفريق، بما في ذلك الإدارة والرعاة والدراجون، بلا كلل للحرص على تأمين بيئة تحث على التميز والعمل الجماعي.

وحقق الفريق هذا النصر بعد حرصه على تطوير المواهب الشابة وتأمين بيئة تعزز النمو وتوفير الدعم على مستوى عالمي لدراجيه؛ وبذلك تربع فريق الإمارات على قمة تصنيف فرق الاتحاد الدولي للدراجات لعام 2023 ممهداً الطريق لمواصلة النجاح في المستقبل.

دعم لامحدود

وقال مطر سهيل اليبهوني، رئيس مجلس إدارة الفريق: «السر فيما وصل إليه الفريق من نجاحات في القيادة الرشيدة التي قدمت الدعم اللامحدود والاهتمام المتواصل من أجل الوصول إلى أعلى المراتب ومنصات التتويج».

وأضاف: «الأداء الذي قدمه الفريق هذا العام ألهم الجميع، وعكس الجميع تطور رياضة ركوب الدراجات في الإمارات بشكل كبير خلال السنوات الماضية، كما أن مشاركة فريقنا في أعلى المستويات العالمية تعد عاملاً كبيراً في هذا التطور، نحن نعمل على بناء ثقافة قوية لركوب الدراجات في الإمارات؛ باعتبارها وسيلة نقل وترفيه ورياضة، ووجود فريق الإمارات يعد خطوة مهمة لحث الجميع على النشاط، وجعل الرياضة أسلوباً للحياة، والمشاركة في الرياضة التي تعد جزءاً رئيساً من مشروعنا العالمي لركوب الدراجات».

وتابع: «شهدنا في السنوات الأخيرة إنشاء مئات الكيلومترات من مسارات الدراجات في جميع أنحاء الإمارات، ما أدى إلى تصنيف أبوظبي كأول مدينة صديقة للدراجات في آسيا من قبل الاتحاد الدولي للدراجات، ونستعد الآن لاستضافة بطولة العالم للدراجات على المضمار في 2029، وبطولة العالم للدراجات على الطريق في 2028؛ لذا فهي فترة مثيرة، وتسير الأمور في الاتجاه الصحيح».

وأعرب ماورو جيانيتي، الرئيس التنفيذي ومدير الفريق، عن سعادته بما حققه الفريق ووصوله إلى المركز الأول في التصنيف العالمي للاتحاد الدولي للدراجات ، مؤكداً أن صدارة التصنيف العالمي كانت من أولوياتنا منذ إنشاء الفريق، موجهاً الشكر للرعاة والداعمين من الإمارات على تحقيق هذا الحلم.

وأكد بوغاتشار، ، أن ما حققه فريق الإمارات جاء بفضل العمل الجماعي الذي يحسب للفريق كاملاً، مشيراً إلى أن وصوله إلى صدارة التصنيف كأفضل دراج في العالم يعود للجهد والتعاون والبيئة الإيجابية التي يعيشها الفريق، التي وضعته على قمة فرق العالم، مشدداً على أنه منذ انضمامه لفريق الإمارات عام 2020 منحته هذه الفرصة ليكون موجوداً على قمة تصنيف الدراجين في العالم.

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