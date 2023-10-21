ماخاتشيف ضد فولكانوفسكي بنزالات «يو إف سي 294» في أبوظبي الليلة 

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

ت + ت - الحجم الطبيعي

تتجه الأنظار صوب الاتحاد آرينا بجزيرة ياس بأبوظبي، الليلة، مع إقامة نزالات «يو إف سي 294» العالمية، حيث يعود صراع الأبطال، ضمن فعاليات أسبوع أبوظبي للتحدي.

وتتصدر مواجهة الروسي إسلام ماخاتشيف ضد الأسترالي ألكسندر فولكانوفسكي النزالات الرئيسة، ويسعى ماخاتشيف للدفاع عن لقبه في الوزن الخفيف في بو إف سي، في مواجهة بطل وزن الريشة فولكانوفسكي، وتتكرر المواجهة بين المقاتلين بعد وقت قصير من المواجهة الأولى في بيرث بأستراليا، فبراير الماضي، والتي استمرت خمس جولات، حافظ خلالها ماخاتشيف على لقبه بقرار الحكام بالإجماع.

وأصبح ماخاتشيف على بعد خطوة واحدة من الرقم القياسي المسجل باسم الأسطورة حبيب نور محمدوف، وتوني فيرغسون في الوزن الخفيف.

من ناحية أخرى، سيكون بطل الإمارات والعرب محمد يحيى على موعد لدخول التاريخ، كونه أول إماراتي يدخل حلبة نزال يو إف سي 294، وسيواجه الأمريكي تريفور بيك،.وحصل يحيى على فرصة النزال في أكبر منصة عالمية، بعد نجاحه على المستوى المحلي والعربي، كبطل للنسخة العربية من محاربي الإمارات.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز