«أبوظبي إكستريم» تستقطب البطل المصري إسلام رضا

المصدر: أبوظبي ـ البيان

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استقطبت بطولة أبوظبي إكستريم الفعالية المبتكرة في عالم الفنون القتالية التي انطلقت أمس في مبادلة أرينا بأبوظبي، العديد من نجوم الرياضة من المنطقة والعالم، وتشهد البطولة مشاركة بطل الفنون القتالية المختلطة المصري إسلام نادر رضا، أحد أبرز رياضيي الفنون القتالية المختلطة في مصر والذي يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو، وهو مصنف أول على مصر في وزن الريشة (وزن الـ66 كيلوغراماً) في الفنون القتالية المختلطة، وخاض بطولات عالمية مع مصنفين عالميين ويحظى بسجل احترافي يضم 9 انتصارات مقابل خسارة واحدة، كما أنه أصغر لاعب مصري يحمل الحزام الأسود في الجوجيتسو.

ويواجه إسلام نادر في إطار البطولة خصمه الفلسطيني عبدالكريم السلوادي، ضمن منافسات الوزن المتوسط.

ويمتاز إسلام بممارسته الفنون القتالية المختلطة منذ صغره، وقال: عززت هذه الرياضة ثقتي بنفسي واحترامي لذاتي ومنحتني مزيداً من المرونة للتعامل مع الآخرين.

وأعرب إسلام عن شكره لدولة الإمارات على دعمها للرياضات القتالية في المنطقة، وقال: يسرني القدوم إلى أبوظبي وخوض النزالات في عاصمة الرياضات القتالية في العالم، ويسهم الدعم الذي تقدمه الإمارات لجميع الرياضات القتالية، وفي مقدمتها الجوجيتسو، بمنح الرياضيين في المنطقة فرصة المشاركة في بطولات عالمية.

وأضاف: تمتاز «أبوظبي إكستريم» بأنها بطولة فريدة من نوعها تعتمد قواعد وأساليب جديدة.

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