سباق «دواثلون» ينطلق في «دبي باركس آند ريزورتس» اليوم

المصدر: دبي - البيان

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تستضيف «دبي باركس آند ريزورتس»، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط، والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، اليوم انطلاقة فعاليات النسخة الثانية من سباق «دواثلون» ، ضمن 4 فئات للسباق، ويقوم بتنظيم الحدث «RACE.ME»، ومجلس دبي الرياضي، كجزء من فعاليات تحدي دبي للياقة، وتتاح الفرصة للمتسابقين المشاركة ضمن عدد من الفئات، تشمل سباق المسافة القصيرة (سوبر سبرينت)، وفئة سباق المسافة القصيرة والوقت المحدد (سبرينت ديستانس)، وسباق المسافة الطويلة (ستاندرد ديستانس)، وفئة مسابقة الفرق، تتفاوت مسافة كل فئة في مسابقتي الجري وركوب الدراجات، لتتناسب مع مختلف مستويات اللياقة، ويشارك في الحدث متسابقين من سن الثامنة حتى الخمسين فما فوق.

وتنطلق صافرة البداية في المضمار المحيط بدبي باركس آند ريزورتس، انطلاقاً من متنزه ريفرلاند دبي، ويستمتع المشاركون خلال السباق بالمناظر الخلابة داخل المتنزه، مروراً بالقرية الفرنسية، والممر الخشبي، وبوابة الهند و«ذا بينينسولا».

ويحتضن مطعم «تشيكاديز» في ريفر لاند دبي، حفل توزيع الجوائز والميداليات، ويحصل كل مشارك في السباق على ميدالية وقميص.

يشار إلى أن النسخة الأولى من السباق أقيمت نوفمبر الماضي، واستقطب أكثر من 250 مشاركاً، تراوحت أعمارهم بين 8 إلى ما فوق 50 سنة، ضمن مختلف مستويات اللياقة.

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