شباب الأهلي والوصل في إياب نهائي كأس نائب رئيس الدولة للطائرة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

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يحل الوصل ضيفاً على شباب الأهلي في السابعة من مساء اليوم، في مباراة إياب الدور النهائي من كأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة للكرة الطائرة للرجال، بعد فوز الوصل الصعب على أرضه بنتيجة 3 - 2، في مباراة الذهاب.

ويحتاج الوصل إلى تكرار الفوز اليوم، لحسم أول ألقاب هذا الموسم، بينما ليس أمام شباب الأهلي سوى الفوز، لتأجيل حسم اللقب إلى مواجهة ثالثة تقام السبت المقبل، في صالة النصر. وفي إطار البطولة نفسها، يلتقي بني ياس وضيفه عجمان في الخامسة من مساء اليوم، في إياب دور حسم المركز الثالث للبطولة، ويحتاج بني ياس إلى تكرار الفوز في الإياب، بعد فوزه في الذهاب خارج أرضه بنتيجة 3 - 0، لحسم المركز الثالث، بينما يحتاج عجمان إلى الفوز في الإياب، لتأجيل حسم المركز الثالث إلى مواجهة ثالثة تقام يوم 28 الجاري، في صالة الوصل.

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