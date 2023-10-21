5 ميداليات للإمارات في «عربية القوس والسهم»

المصدر: الرياض ـ وام

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رفع منتخب القوس والسهم رصيده إلى 5 ميداليات (3 فضيات، وبرونزيتين) في ختام مشاركته بالبطولة العربية الـ13 في المملكة العربية السعودية. وحصد محمد صالح، وآمنة العوضي فضية الفرق (المختلطة) لفئة القوس المركب، وشهدت منافسات فردي القوس المركب (سيدات) فوز آمنة العوضي بالفضية، وجمانة النجار بالبرونزية. وتوجت آمنة العوضي، وجمانة النجار، وروضة العوضي بفضية الفرق لفئة القوس المركب (سيدات)، وفازت اللاعبات عائشة آل علي، وعلياء آل علي، وحصة العوضي ببرونزية الفرق، لفئة القوس المحدب سيدات.

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