أمريكا تقترب من لقب مونديال الغولف في أبوظبي

المصدر: أبوظبي – فائز بجبوج

ت + ت - الحجم الطبيعي

اقترب المنتخب الأمريكي من حصد لقب مونديال الغولف في أبوظبي محافظاً على صدارته في ختام الجولة الثالثة التي أقيمت اليوم في نادي أبوظبي للغولف، في النسخة الـ33 لكأس أيزنهارو لبطولة العالم لفرق الهواة للغولف، التي تترقب الحسم في الجولة الرابعة والأخيرة غداً السبت.

ويستضيف اتحاد الإمارات للغولف بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي، وشريك الحدث، دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي، بطولتي العالم لفرق الهواة، بداية مع بطولة الرجال «كأس أيزنهاور»، بينما تقام بطولة العالم للسيدات «كأس إسبيريتو سانتو» في الأسبوع التالي بالفترة من 25 إلى 28 أكتوبر.

تمسك المنتخب الأمريكي بصدارة الترتيب في ختام الجولة الثالثة برصيد 24 ضربة تحت المعدل بمجموع 408 ضربات، وهو يتقدم حالياً بفارق أربع ضربات عن المنتخب الفرنسي صاحب المركز الثاني برصيد 20 ضربة تحت المعدل بمجموع 412 ضربة، والمنتخب النرويجي الذي تقدم للمركز الثاني بالرصيد نفسه، بعد أداء قوي جعله يرتقي 9 مراكز نحو الأعلى في جدول الترتيب.

ويعتبر المنتخب الأمريكي صاحب الرقم القياسي بعدد مرات التتويج بلقب هذه البطولة في 15 مناسبة سابقة منذ انطلاقها في عام 1958، لكنه لم يحقق اللقب في آخر ثلاث نسخ أقيمت على التوالي، منذ فوزه باللقب مرتين متتاليتين في عامي 2012 و2014.

أداء ثابت

وحافظ منتخب الإمارات على الأداء الثابت بتسجيله 9 ضربات فوق المعدل لليوم الثاني على التوالي، ليصبح مجموعه 29 ضربة فوق المعدل بمجموع 461 ضربة في أداء مشجع وسط المشاركة العالمية في البطولة التي تشهد مشاركة العديد من أبرز نجوم اللعبة في 36 دولة، ويتم احتساب نتائج أفضل لاعبين من بين مجموع نتائج لاعبي كل فريق الذي يتكون من 3 لاعبين لتحديد الإجمالي، فيما يتنافس اللاعبون بشكل مفتوح في نظام الفردي.



الفردي

وكان التفوق الأمريكي حاضراً على الصعيد الفردي، بعدما تقدم الأمريكي جوردون سارجنت للمركز الأول برصيد 12 ضربة تحت المعدل، مستفيداً من تسجيله 5 ضربات تحت المعدل في الجولة الثالثة، ليتقدم 5 مراكز نحو صدارة الترتيب.

6 لاعبين

وتشارك 6 لاعبين بالمركز الثاني برصيد 11 ضربة تحت المعدل، ما يعني أن المنافسة ستبقى مفتوحة في الجولة الرابعة والحاسمة، واللاعبون هم النرويجي هيرمان سينكي والأسترالي جيف جوان والإيطالي بيترو بوفاري والفرنسي باستيان أميت والأمريكي نيك دونلاب والإكوادوري نيكولاس كوينتيرو.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز