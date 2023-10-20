تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع إنطلاق منافسات سباق الجولة الأولى ..الشراعية 43 قدما تبحر السبت في شواطئ دبي

المصدر: دبي- البيان

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تشهد شواطئ دبي -السبت- تظاهرة رياضية بحرية كبيرة مع إنطلاق منافسات سباق الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والذي ينظمه نادي دبي الدولي للرياضات البحرية ضمن روزنامة السباقات في الموسم الرياضي 2023-2024.

ويبحث النواخذة والبحارة المشاركين في السباق الكبير على التتويج ومعانقة ناموس الجولة الأولى من بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما والتي تعد فاتحة السباقات الكبيرة في الموسم الرياضي البحري 2023-2024 بعد الانطلاقة الموفقة للفعاليات الشهر الماضي مع سباق الشباب والناشئين في بطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 22 قدما حيث يجمع الحدث -السبت- نخبة الملاك والنواخذة والبحارة

وينطلق السباق من عمق مياه الخليج العربي خلال فترة الظهيرة بعد الساعة الواحدة حسب معطيات حالة البحر وسرعات الرياح من نقطة البداية التي سوف تحددها اللجنة المنظمة في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث سترفع القوارب أشرعتها البيضاء قاصدة خط النهاية في شواطئ أم سقيم قبالة المعلم الحضاري الكبير فندق برج العرب وبين جمال الحاضر في دانة الدنيا في المنطقة المتاخمة لجزر العالم وجزيرة نخلة جميرا.

وكانت التسجيل على السباق قد شهد إقبالا كبيرا من أهل البحر وأغلق باب التسجيل مع نهاية الموعد -الجمعة- حيث أعلنت اللجنة المنظمة مشاركة 75 قاربا سوف ترسم أولى لوحات الماضي الجميل في (بحر دبي) حيث ستتجمع في نقطة البداية وتبحر بعد إعطاء إشارة الانطلاق لمسافة تزيد عن 14 ميلا بحريا حتى خط النهاية.



وحرصت اللجنة المنظمة للسباق -الجمعة- على الإلتقاء مع الملاك والنواخذة في إجتماع خاص عبر تقنية الإتصال المرئي لشرح التعليمات والشروط ومنها إجراءات خط البداية بحضور محمد سيف المري مدير إدارة الشئون الرياضية في نادي دبي الدولي للرياضات البحرية حيث تبودلت وجهات النظر حول إنجاح السباق المرتقب.



وأشاد محمد سيف المري بالتعاون الكبير والروح الطيبة التي جاء عليها هذا الإجتماع حيث لمس رغبة إيجابية وحماسا كبيرا من أجل إنجاح التظاهرة الرياضية المرتقبة -السبت- مشيرا إلى أن الجميع وقف على جميع النقاط التي من شأنها أن تساعد في الوصول الى الصورة الجميلة المرتقبة في السباق.



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الجدير بالذكر أن القارب التبر 55 بقيادة النوخذة محمد سهيل المهيري توج بصدارة الترتيب العام لبطولة دبي للقوارب الشراعية المحلية 43 قدما للموسم الرياضي البحري 2022-2023 وحل ثانيا القارب الظفرة 87 بقيادة النوخذة محمد عبدالله جمعة المرزوقي وحصل القارب نزاع 70 بقيادة النوخذة يوسف أحمد محمد الحمادي على المركز الثالث



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تعد سباقات القوارب الشراعية المحلية 43 قدما هي الأقدم والأعرق بين كل الفئات الخاصة بسباقات القوارب والمحامل التراثية المحلية على الإطلاق وقد نظم أول سباق في شواطئ دبي عام 1988 وتحديدا يوم التاسع والعشرين من شهر يناير في نفس العام

وقد تزامن تنظيم السباق آنذاك مع تأسيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الذي بدأ مسيرته عام 1988 حيث كانت احد الفعاليات الرئيسة منذ ذلك التاريخ وقد شهد السباق وقتها مشاركة 19 قاربا تنافست في أول سباق حيث كان اللقب من نصيب القارب الملس 15

وتحتفظ ذاكرة السباقات البحرية أن النسختين الأولى عام 1991 والثانية عام 1992 من سباق القفال للمسافات الطويلة من جزيرة صير بونعير وحتى شواطئ دبي شهدتا فيما أقيم سباق مشترك في النسخة الثالثة جمع الفئتين 43 و60 قدما قبل أن يتم إعتماد السفن الشراعية المحلية 60 قدما بدلا عن القوارب الشراعية المحلية 43 قدما اعتبارا من النسخة الرابعة لتحملها الأمواج بشكل أفضل

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