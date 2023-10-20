مجمع حمدان الرياضي .. أيقونة رياضية تستقطب نجوم وأبطال العالم في 28 لعبة

المصدر: وام

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استضاف مجمع حمدان الرياضي، المعسكر التدريبي لفريق نادي ماينز الألماني للغطس للناشئين والشباب، استعدادا للبطولات الأوروبية والدولية القادمة.

ضم المعسكر الألماني، 16 رياضيا من عمر 12 إلى 18 عاما من البنين والبنات بالإضافة إلى طاقم المدربين والفنيين، وخاض الفريق تدريبات لمدة أسبوع على مختلف أنواع الغطس والتدريبات البدنية على ثلاث فترات مختلفة، كما حرص الفريق الألماني على زيارة أشهر المعالم السياحية والطبيعية في دبي.

وأعرب أعضاء الفريق، عن سعادتهم البالغة بالتواجد في دبي والتدريب في مجمع حمدان الرياضي الذي وفر لهم الأجواء المثالية للتدريب وتحقيق هدف المعسكر، مؤكدين أن سبب اختيار دبي هو ما تتمتع به من المميزات والخيارات المتنوعة.

وأصبح مركز حمدان الرياضي، وجهة مفضلة للعديد من المنتخبات العالمية والأبطال الأولمبيين من مختلف الجنسيات والرياضات لإقامة معسكرات ناجحة أسفرت عن حصول عدد منهم على ميداليات أولمبية، ومن بينهم فائزين بثلاث ميدالية ذهبية و5 فضيات في الدورات الأولمبية يتقدمهم السباح الجنوب أفريقي تشاد لي كلو، والسباحة اليابانية ري كانتو، وبطل الريشة الطائرة الدنماركي فيكتور أكسلسين، وكذلك فائزين بتسع ميداليات ذهبية في بطولات عالم وثلاث فضيات وبرونزية يتقدمهم نجم الغطس الفرنسي جاري هانت، ونجمة السباحة الإيقاعية الروسي أنستازيا أخيبوفيسكايا، والعديد من النجوم.

ويستقطب المجمع عشرات الآلاف من الرياضيين من مختلف الجنسيات من بينهم أبطال أولمبيين وأبطال عالم من مختلف دول العالم، وتتنوع الألعاب الرياضية التي يحتضنها المجمع بواقع 28 رياضة هي: السباحة، والسباحة الإيقاعية، وكرة الماء، والغوص الحر، والهوكي تحت الماء، والرجبي تحت الماء، والمبارزة، والجمباز، والغطس، والغوص، والكارتينج، والدراجات الهوائية، والجري، والريشة الطائرة، والدواثلون، والأكواثلون، والترياثلون، وكرة السلة، والكرة الطائرة، ومصارعة الكوشتي، والكاراتيه، واللياقة البدنية، والخماسي الحديث، وتايكوندو، وتنس، والملاكمة، ورفع الأثقال، وتنس طاولة.

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