البرازيلي ماريو يخسر 60 كجم من وزنه للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو

المصدر: وام

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يشارك ماريو توركيت، مدرب فئة البارا جوجيتسو في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الأساتذة 1، التي تُقام في "مبادلة أرينا" خلال الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر المقبل، ويبرز كأحد المقاتلين المميزين في البطولة؛ إذ نجح في خسارة 60 كجم من وزنه للمشاركة في البطولة الشهر المقبل ضمن 7 آلاف لاعب ولاعبة من مختلف دول العالم سجلّوا في شتى الفئات.

ويحمل توركيت، الحزام الأسود منذ عام 2018 ويقيم في بريمافيرا دو ليست بولاية ماتو جروسو في البرازيل، ويبلغ من العمر 34 عاماً، ويعتزم المشاركة لأول مرة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو هذا العام، والتي كان يطمح للتواجد فيها منذ عام 2019 عند زيارته للعاصمة الإماراتية بعد تلقي دعوة من أستاذه ماريو جتسون للانضمام إلى اللجنة المختصة بمنافسات فئة الباراجوجيتسو خلال نسخة البطولة ذلك العام.

وتعليقاً على تحقق حلمه بالمشاركة، يقول ماريو توركيت: "كان وزني في ذلك الوقت 175 كيلوجراماً، ما منعني من المنافسة، لكني عاهدت نفسي على تغيير هذا الوضع في العام التالي، حيث لم أكتف بتدريب رياضيي البارا جوجيتسو، بل شاركت معهم في المنافسات أيضاً، وفي ظل أزمة كوفيد-19، خسرت عملي في تدريب الجوجيتسو، وشعرت بأن حلمي أصبح بعيد المنال، لكنني بدأت في مطلع عام 2022 بالعمل على إنقاص وزني وخسرت 60 كيلوجرام تقريباً، وتمكنت بمساندة بعض الجهات الراعية من تحقيق حلمي بالتسجيل للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو".

وعلى الرغم من صعوبة مهمته، نجح توركيت وواصل العمل لإنقاص وزنه لتحقيق هدفه بالمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو في فئة الأساتذة 1.

ويتدرب توركيت مع فريق كاوبوي للجوجيتسو، بقيادة ماريو إدسون، مدرب البارا جوجيتسو من مدينة كانارانا بولاية ماتو جروسو. ويقول ماريو: "المهمة لم تكن سهلة على الإطلاق، واستغرق الأمر نحو عامين اقتصرت خلالهما أنشطتي على اتباع نظام غذائي لتخفيف الوزن وممارسة تمارين الجوجيتسو وتناول المكملات الغذائية".

وأضاف: "ركزت طوال الفترة الماضية على الوصول إلى الحالة البدنية والفنية التي تؤهلني للمشاركة في بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، وتمثل هدفي في البداية بالوصول إلى وزن 120 كيلوجرام، لكني تمكنت من تحقيق وزن 118 كيلوجرام، لذا أركز اليوم على تحقيق الانتصارات وإحراز ميدالية تضاف إلى رصيد البرازيل".

ويأمل توركيت بإلهام الآخرين للتركيز على أهدافهم الشخصية والسعي إلى تحقيقها، ويسعى لتكريس خبرته لمساعدتهم على البدء بمسيراتهم الشخصية وتحقيق ما يطمحون إليه.

وأضاف توركيت: "يسرني أنني سأحقق حلمي في الشهر المقبل، وأفخر بكل ما حققته من إنجازات، وأتطلع لإحراز الفوز".

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