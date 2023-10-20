غدا.. مشاركة دولية واسعة في " فلاي بورد" وحضور خليجي قوي في القوارب اللاسلكية

المصدر: وام

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تنطلق غدا السبت منافسات بطولة القناة لزوارق الريموت والفلاي بورد، تحت رعاية الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، وذلك بمشاركة واسعة في البطولتين.

وتشهد البطولة وللمرة الأولى، حضورا دوليا كبيرا في استعراضات الفلاي بورد من هولندا وتركيا ومصر وفرنسا والمغرب والأردن والإمارات المستضيف للحدث، حيث يصل العدد إلى 15 متسابقا في تلك البطولة.

وتشهد استعراضات الفلاي بورد للمرة الأولى أيضا مشاركة نسائية من خلال المتسابقة الهولندية جينجير كروك في فئة المبتدئين.

أما بطولة الزوارق اللاسلكية فقد شهدت إقبالا خليجيا من الإمارات، والسعودية، وعمان، وقطر، وعربيا من جمهورية مصر العربية حيث وصل عدد المشاركين إلى 37 مشاركا في فئات البطولة الثلاثة، ومن المقرر أن تنطلق في تمام الساعة الثانية ظهرا وتستمر حتى الخامسة والنصف مساء موعد التتويج للفائزين.

وترفع الأعلام مجددا على مياه القناة في منافسات بحرية قوية بعد النجاح الكبير لبطولة الموتوسيرف التي أقيمت في مارس الماضي وحققت نجاحا كبيرا.

وأكد ماجد عتيق المهيري مدير إدارة الرياضات البحرية في نادي أبوظبي للرياضات البحرية أن تنظيم وإقامة البطولات في القناة جزء من التزام النادي بأهمية إبراز عناصر الإبهار والجمال في الشواطيء والوجهات البحرية السياحية المميزة بالعاصمة أبو ظبي.

وقال إن جمهور القناة سيكون على موعد مع سلسلة من التحديات البحرية المثيرة في الفلاي بورد والريموت كنترول وهي فرصة كبيرة من أجل متابعة السباقات في موقع القناة المميز.

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