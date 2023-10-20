دبي تنظم 14 فعالية رياضية في عطلة الأسبوع

المصدر: دبي - البيان

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تشهد دبي تنظيم 14 فعالية رياضية تنافسية ومجتمعية متنوعة، في عطلة الأسبوع الجاري، بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، وتتوزع على مختلف المناطق والأحياء بدبي، لتشعل الحماس بين كل فئات المجتمع، وجميع الجنسيات للاستمتاع بممارسة الرياضة، يتصدرها ترايثلون دبي للسيدات، وسباق نيون للجري الليلي، والفعالية الوردية للتجديف الواقف.

وينطلق ترايثلون دبي للسيدات في السادسة صباح الأحد المقبل بمشاركة نسائية واسعة من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات البدنية، يتنافسن في ثلاث رياضات هي: السباحة والجري والدراجات الهوائية لمسافة إجمالية، تصل إلى أكثر من 40 كيلو متراً، ضمن ثلاث فئات هي «سوبر سبرنت»، و«سبرن»، والمسافة الأولمبية المعتمدة، وتتنافس المتسابقات في فئة «السوبر سبرنت» على مسافة 400 متر سباحة، ومسافة 10 كيلو مترات دراجات هوائية، ومسافة 2.5 كيلو متر جري، فيما تتنافس المتسابقات في فئة «السبرنت» على مسافة 750 متراً في السباحة، ومسافة 20 كيلو متراً للدراجات الهوائية، ومسافة 5 كيلو مترات جري، وفي فئة المسافة الأولمبية المعتمدة تتنافس المشاركات على مسافة 1.5 كيلو متر سباحة، و40 كيلو متراً للدراجات الهوائية، و10 كيلو مترات جري.

ويقام سباق نيون للجري الليلي في حي دبي للتصميم غداً، ويتنافس المشاركون في ثلاث مسافات هي 3 و5 و10 كيلو مترات في مسارات، تنيرها أضواء النيون مع الأضواء، التي يحملها المتسابقون، ويربح الفائزون بالمراكز الـ 20 الأولى جوائز قيمة تمنحهم الفرصة لقضاء عطلات في جزر المالديف، كما تقام الفعالية الوردية للتجديف الواقف في شاطئ نادي ريفيرا بجزيرة النخلة، ويقام بمناسبة التوعية بسرطان الثدي.

نخبة المواهب

وتستضيف دبي نخبة من ألمع مواهب التنس الشابة من جميع أنحاء العالم، يشاركون في بطولة دبي باول للتنس، وهي إحدى جولات بطولة «تن برو الدولية»، وتنظمها أكاديمية راكيتس، وتنطلق البطولة يوم الأحد المقبل في ملاعب أكاديمية راكيت بثلاثة أماكن مختلفة هي فندق أتلانتس، الذي سيكون فيه مباريات الافتتاح والختام، وموتور سيتي، وفي مدينة دبي الرياضية، ويشارك فيها 330 لاعباً ولاعبة من أكثر من 50 دولة، يتنافسون على جوائز قيمة ضمن 7 فئات عمرية مختلفة هي: تحت 10 سنوات، تحت 11 سنة، تحت 12، تحت 13 سنة، تحت 14 سنة، وتحت 15 سنة، وتحت 16 للأولاد والبنات.

وتتواصل منافسات الدورة الرياضية العمالية الخامسة الأكبر من نوعها، التي تقام تحت شعار «إسعادهم هدفنا»، على مختلف الملاعب في دبي، وتستمر حتى 13 مارس المقبل، وتتضمن 11 لعبة هي: كرة السلة، كرة القدم، سباق الجري، مصارعة الذراعين، الريشة الطائرة، الكرة الطائرة، سباحة، شد الحبل، اليوغا، الكريكت، ورياضة الكبادي، حيث تقام منافسات بطولة كرة القدم في ملاعب دتكو بمنطقة جبل علي.

وتتواصل منافسات بطولة الرجبي الدولي (دبليو إكس في 3) في استاد«ذا سفنز»، وتستمر منافساتها حتى 28 الجاري.

ختام

وتختتم اليوم منافسات بطولة الإمارات للتزلج الحر في قاعة سكي دبي بمول الإمارات، كما تختتم الأحد منافسات بطولة كأس البادل للأكاديميات في خيمة دانوب الرياضية، وتختتم

غداً تصفيات بطولة كأس مينا للناشئين بنين تحت 16 سنة، وتقام في مركز جبل علي الرياضي.

وينظم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية سباق دبي للقوارب الشراعية المحلية فئة 43 قدماً غداً وبعد غد، فيما تقام غداً فعالية دواثلون المجتمعية في حديقة ومنتجع دبي باركس بمنطقة ريفر لاند، كما تقام فعالية سكودا للدراجات الهوائية على مضمار القدرة للدراجات الهوائية. ويستضيف مجمع حمدان الرياضي سباق هاميلتون أكواتكيس للسباحة غداً وبعد غد، ويقام غداً سباق سيغنا للجري واللياقة البدنية على شاطئ كايت بيتش.

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