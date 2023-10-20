12 لاعباً في قائمة منتخب الجودو لـ«أبوظبي غراند سلام»

المصدر: أبوظبي - البيان

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تعود إلى الدولة، اليوم، بعثة منتخب الجودو قادمة من جورجيا بعد انتهاء المعسكر التحضيري، استعداداً لخوض منافسات بطولة أبوظبي «غراند سلام» الكبرى، ضمن البطولات العالمية الثلاث المقررة من 24 الجاري إلى 3 نوفمبر المقبل، برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب حاكم إمارة أبوظبي.

أوزان

وتضم قائمة المنتخب النهائية للمشاركة في المنافسات 12 لاعباً ولاعبة هم: عمر معروف «وزن فوق 100 كلغم»، وبشيرات خرودي «وزن تحت 52 كلغم»، وباتسو ألتان «وزن تحت 57 كلغم»، وزايد النقبي، وخالد خميس «وزن تحت 60 كلغم»، ونارمند بيان «وزن تحت 66 كلغم»، وسعيد النقبي، وعبدالكريم علي «وزن تحت 73 كلغم»، وطلال شفيلي، وخليفة الحوسني «وزن تحت 81 كلغم»، وجريجوري أرام «وزن تحت 90 كلغم»، وظافر أرام «وزن تحت 100 كلغم».

تدريب

ويشرف على تدريب المنتخب المدرب فيكتور، ويرأس البعثة خلال فعاليات البطولة ناصر التميمي أمين السر العام عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الوطني، مدير البطولة.

وتشهد البطولات الثلاث مشاركة 1744 لاعباً ولاعبة، يمثلون أكثر من 100 دولة، فيما تم تسجيل 475 لاعباً ولاعبة «حتى الآن» من 83 دولة في بطولة «غراند سلام» تطلعاً لأولمبياد باريس 2024.

وتقام قرعة بطولة «أبوظبي غراند سلام» بصالة مبادلة أرينا الاثنين المقبل، بحضور ممثلي الجودو والاتحاد الدولي، وتم رصد 155 ألف يورو جوائز نقدية، بجانب الجوائز العينية والتذكارية.

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