«آسيوية الأوبتمست» في ضيافة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية استضافة البطولة الآسيوية لفئة الأوبتمست، خلال الفترة من 29 الجاري إلى 5 نوفمبر، بالتعاون مع الاتحادين الآسيوي والإماراتي للشراع والتجديف الحديث، ومجلس أبوظبي الرياضي، ومشاركة 170 متسابقاً يمثلون 27 دولة.

ويقام الحدث ضمن الاحتفال بالعام الخمسين للمنظمة الدولية للأوبتيمست «أيودا».

ويمثل منتخب الإمارات للأوبتيمست 9 مشاركين، فيما تتيح اللوائح، مشاركة دول من خارج المنظومة الآسيوية، ومن الدول المندرجة ضمن «أيودا». ورحب الشيخ محمد بن سلطان بن خليفة آل نهيان رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات البحرية، بالمشاركين في الحدث ، وقال: وجود هذا العدد الكبير من المشاركين من دول العالم،، يعطينا مؤشراً فنياً قوياً عن النجاح المتوقع. وقال: نتمنى لممثلي الإمارات بالبطولة تقديم الصورة المتميزة للأوبتيمست في الدولة، والمنافسة على المراكز الأولى.

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