الريشة الطائرة تدشّن مشوار الإمارات في «البارالمبية الآسيوية» اليوم

المصدر: هانغتشو - البيان

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تدشن بعثة الإمارات، اليوم، مشاركتها في النسخة الرابعة من دورة الألعاب البارالمبية الآسيوية المقامة في مدينة هانغتشو الصينية، بمنافسات الريشة الطائرة، عبر جمال البدواوي، ومحمد الزرعوني، وتمتد منافسات اللعبة حتى 27 الجاري، وتقام منافسات الريشة الطائرة قبل الافتتاح الرسمي للدورة، والمقرر له الأحد المقبل.

وتقام فعاليات النسخة الحالية من الدورة البارالمبية الآسيوية بمشاركة نحو 5 آلاف رياضي ورياضية من 43 دولة، وتقام منافساتها على 19 منشآه رياضية.

وشهدت قرية الرياضيين، أمس، رفع علم الإمارات داخل المقر الرسمي لإقامة البعثة، وعزف السلام الوطني بحضور ذيبان المهيري مدير الوفد والمنسق العام للبعثة، وأفراد بعثة الإمارات من اللاعبين والإداريين والمدربين، وسون شي دونج عمدة القرية، وتم تبادل الدروع التذكارية مع ختام مراسم رفع علم الدولة.

حضور

وعبر المهيري عن سعادته بالمشاركة في رفع علم الدولة بقرية الرياضيين، وسماع السلام الوطني للإمارات، وقال: «حرصنا على أن يحضر معظم اللاعبين مراسم رفع العلم داخل القرية وعزف السلام الوطني، لتكون حافزاً لهم على تحقيق الإنجازات، خلال منافسات الدورة، وتكرار رفع العلم خلال التتويج في المسابقات الرسمية».

وأكد أن حماس اللاعبين كبير، وكلهم إصرار على بذل قصارى جهدهم، للوصول إلى منصات التتويج وتحقيق الميداليات، وتحقيق الأرقام، التي تضمن حجز مقاعدنا في أولمبياد «باريس 2024». وأشار إلى أن مشاركة بعثة الإمارات في المحفل الآسيوي الكبير ممثلة في 7 رياضات يعني الرغبة في إبراز الدور الفاعل للإمارات نحو رياضات أصحاب الهمم، والحفاظ على السمعة الكبيرة، التي حققتها الدولة في تاريخ مشاركاتها بالدورات البارالمبية الآسيوية، والسير على النهج نفسه من التألق، وتحقيق الإنجازات.

جهود

وأشاد مدير بعثة الإمارات بالجهود، التي تبذلها اللجنة المنظمة للدورة، وسعيها لتوفير كل السبل لإنجاح الدورة حيث يعد مقر الإقامة، واحداً من أفضل القرى الرياضية، علاوة على الدور الكبير، الذي يبذله المتطوعون في خدمة البعثات.

ترحيب

ورحب سون شي دونج ببعثة الإمارات في قرية الرياضيين، وتمنى لهم طيب الإقامة والتوفيق في المنافسات، التي يخوضها لاعبوها على مدار الأيام المقبلة.

تصويت

تنطلق، اليوم، عمليات التصويت لعضوية لجنة الرياضيين ، في اللجنة البارالمبية الآسيوية، وتستمر حتى 26 الجاري، موعد الإعلان عن الأعضاء الفائزين، وتضم قائمة المرشحين 10 أسماء من اللاعبين واللاعبات من مختلف دول آسيا، وتمثل الإمارات في هذه القائمة سلامة الخاطري، لاعبة منتخب الدراجات، ويستمر عمل اللجنة 4 سنوات.

وتضم اللجنة في عضويتها حالياً سهام الرشيدي لاعبة منتخبنا لألعاب القوى لأصحاب الهمم.

وأشار ذيبان المهيري إلى أن ترشيح سلامة الخاطري يجسد مكانة وقيمة «البارالمبية الوطنية» على المستوى القاري، وحرص اللجنة الآسيوية على وجود الرياضيين الإماراتيين في لجنة الرياضيين تقديراً لعطائهم.

وتواصل باقي منتخبات الإمارات استعداداتها لانطلاق المنافسات الرسمية، ويعقد غدا الاجتماع الفني للمنتخبات.

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