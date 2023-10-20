انطلاق منافسات «أبوظبي إكستريم» اليوم

المصدر: أبوظبي - وام

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تنطلق اليوم منافسات بطولة «أبوظبي إكستريم» في مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، التي تقام بالتعاون مع بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو.

وأعلنت شركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية (IVSM) عن مشاركة البرازيلي أندريه جالفاو، أحد أساطير رياضة الجوجيتسو، إلى جانب ابنته سارة، التي تسجل إنجازاً تاريخياً، بصفتها أول لاعبة تشارك في الدورة الأولى لبطولة «أبوظبي إكستريم».

نقلة نوعية

وأعرب أندريه جالفاو عن حماسه لانطلاق البطولة المرموقة التي تتجه الأنظار نحوها، بوصفها نقلة نوعية في عالم رياضة الجوجيتسو. وقال: «تحظى البطولة بأهمية كبيرة بالنسبة لنا، حيث تشارك ابنتي سارة بصفتها أولى اللاعبات المشاركات في منافسات الدورة الأولى من بطولة أبوظبي إكستريم».

أداء استثنائي

وأضاف: «بذلنا جهداً كبيراً خلال التدريبات، ولدي ثقة تامة بقدرتها على تقديم أداء استثنائي، حيث يشكل كل من شغفها الكبير برياضة الجوجيتسو وتفانيها وانضباطها عوامل إضافية تحفزها على التألق في هذه البطولة».

وأشاد جالفاو بالدور الريادي لأبوظبي ونهجها الفريد في استضافة هذه الفعاليات، وقال: «تبذل أبوظبي جهوداً جبارة تتجاوز التوقعات، ونجحت في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً لرياضة الجوجيتسو، إضافة إلى تشجيع خوض العديد من اللاعبين لهذه الرياضة في سن مبكرة. وتشكل هذه البطولة حافزاً كبيراً للتغيير، وآمل أن تسير العديد من الدول الأخرى على هذا المسار نفسه في المستقبل».

وقالت سارة، أصغر رياضية مشاركة في بطولة أبوظبي إكستريم»

(17 عاماً): «أدرك أهمية دخولي التاريخ بصفتي أولى اللاعبات المشاركات في بطولة أبوظبي إكستريم. ولا يسعني التعبير عن مدى سعادتي لكوني أولى المشاركات في هذه البطولة المرموقة».

اعتماد

وتابع: «أعتزم مواصلة اعتماد نهجي المعتاد، لا سيما أن النزالات لا تحسم سوى بحركات الإخضاع، ما يعني أن هدفي يتمثل في النجاح بالقيام بحركة الإخضاع، كما سأحرص على تقديم أفضل أداء لي بغض النظر عن النتيجة».

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