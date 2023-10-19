"دائرة الثقافة في أبوظبي" و"يو إف سي" تمددان شراكتهما إلى 2028

المصدر: وام

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أعلنت دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي و"يو إف سي"، تمديد شراكتهما الحالية إلى 2028، والتي تنظم "يو إف سي" بموجبها إحدى فعالياتها ذات الأرقام المميزة سنوياً في أبوظبي، على أن تتضمن نزالات حاسمة على لقب البطولة.

كما تمتد الشراكة لتشمل إقامة فعاليات "ليلة النزال" في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ورسخت "يو إف سي" علاقتها الوطيدة طويلة المدى مع أبوظبي، مع تنظيم 18 فعالية في المنطقة منذ عام 2010.

ووقعت المؤسسة اتفاقية شراكة مع دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي في 2019، والتي شهدت استضافة أبوظبي أبرز نجوم رياضات الفنون القتالية المختلطة، واحتضنت أبوظبي 9 من فعاليات "يو إف سي" بمشاركة ألمع المواهب العالمية، والتي استمتع بها الجمهور من مختلف أنحاء العالم، وساعدت على نمو شعبية هذه الرياضة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وقال سعادة سعود الحوسني، وكيل دائرة الثقافة والسياحة في أبو ظبي " حقق تنظيم بطولات يو إف سي سنوياً في أبو ظبي زخماً كبيراً، مستقطباً جمهور الفنون القتالية المختلطة إلى الإمارة لمتابعة أهم وأفضل نزالاتها. وعلى مدى السنوات الماضية، مهدت هذه الشراكة الطريق لتعزيز حضور "يو إف سي" على الساحة الدولية، بالتزامن مع تكريس مكانة أبو ظبي عاصمة عالمية للرياضات النزالية".

وأكد أن تمديد الاتفاقية يؤكد قدرتهم على استضافة أبرز البطولات والفعاليات التي تلبي تطلعات المجتمع والزائرين على حد سواء، وتمنحهم المزيد من التجارب المفعمة بالحماس والترفيه، وتعميق أطر الشراكة مع "يو إف سي"، ومواصلة نهج الابتكار بما يسهم في دفع نمو هذه الرياضة بالإمارات والمنطقة".

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