منتخبنا يكسب الصين في تصفيات «آسيا لليد»

المصدر: متابعة – فائز بجبوج

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حقق منتخبنا الوطني لكرة اليد فوزاً غالياً على نظيره الصيني بنتيجة 31 - 30 بالمجموعة الأولى في التصفيات الآسيوية بالدوحة والمؤهلة إلى أولمبياد باريس، وشهد الشوط الثاني انتفاضة إماراتية وعودة لمنتخبنا مدركاً أول تعادل 18 - 18، وظلت المطاردة مستمرة بين المنتخبين هدفاً بهدف حتى نهاية المباراة بفوز منتخبنا، وكان المنتخب الصيني تقدم بالشوط الأول 17 - 14.

وبهذا الفوز جدد منتخبنا آماله لبلوغ الدور الثاني للبطولة رغم خسارته بالجولة الأولى أمام المنتخب الكوري 23 - 29.

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