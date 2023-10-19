18 لاعباً في «خليجية بناء الأجسام» بالبحرين

المصدر: دبي – فائز بجبوج

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غادرت بعثة منتخب الإمارات لبناء الأجسام والفيزيك، عبر مطار دبي الدولي إلى البحرين، للمشاركة في بطولة الخليج الأولى لبناء الأجسام والفيزيك، والتي تنطلق منافساتها السبت المقبل.

ويطمح لاعبونا لتحقيق المزيد من الإنجازات للعبة، وترأس البعثة أحمد جوهر عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس لجنتي المنتخبات والمسابقات، وتضم الجهاز الفني بقيادة المدربين المواطنين زويد سالمين الزعابي ومساعده سلمان عجيل والحكم الدولي خالد الحوسنين و18 لاعباً هم: خالد الزرعوني، وأحمد الملا، وأحمد حسن رستم، وسعيد غلام، في منافسات بناء الأجسام، وخالد بخيت الفلاسي، وراشد سالم الشميلي، في فئة الماسترز لأكبر من 40 سنة، وأحمد عبيد الملا، في الكلاسيك ماسترز، وفيصل محمد الشحي، وسعيد علي عباس، وعيسى المدني، في بناء الأجسام الكلاسيك، وعمر المهيري، وأحمد عبد الرحمن، ومطر سيف الظاهري، وسيف جميل العفاد، وعلي ضاوي، في منافسات الفيزيك، وطارق موسى مبارك، وعصام الغص، في الماسترز فيزيك، وربيع سلمان الزعابي في الموسكلار فيزيك.

دعم

ثمن أحمد جوهر، رعاية ودعم مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، مما مهد للوصول للجاهزية الكاملة.

وقال: المشاركة في البطولة فرصة ثمينة لتعزيز إنجازات بناء الأجسام الإماراتية الدولية وفرصة مهمة للاعبي المنتخب وبالأخص المنضمين حديثاً للمنافسة على المراكز الأولى والوقوف على مستوياتهم البدنية والفنية تمهيداً للمشاركة في البطولات المقبلة.

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